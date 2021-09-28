Хоккеистки челябинского клуба «Белые медведицы» дважды уступили с разгромным счетом в чемпионате ЖХЛ

Наша команда проиграла красноярской «Бирюсе» со счетом 1:7 и 0:7

Женская хоккейная команда «Белые медведицы» завершила двухматчевое противостояние в чемпионате ЖХЛ с «Бирюсой» из Красноярского края. Вчера наши девушки потерпели сокрушительное поражение 1:7, сегодня уступили 0:7 соперницам, последние три сезона становившимся бронзовыми призерами чемпионата.

Воссозданный в этом году женский хоккейный профессиональный клуб в Челябинске пока еще не готов на равных биться с лидерами чемпионата. Это наглядно продемонстрировали два гостевых поединка, в которых «Белые медведицы» вынуждены были биться с топовыми соперниками Женской хоккейной лиги — «Динамо-Невой» из Санкт-Петербурга и красноярской «Бирюсой».

Накануне челябинки пытались навязать борьбу «Бирюсе» — команде, последние три сезона финишировавшей в тройке призеров чемпионата. В составе сибирского клуба выступают игроки национальной сборной России, на последний чемпионат мира «Бирюса» делегировала троих своих представителей.

К сожалению, навязать борьбу более опытному и мастеровитому сопернику челябинкам не удалось. В первом матче уже в первом периоде «Белые медведицы» пропустили четыре безответные шайбы. Но сумели-таки забить гол престижа — Виктория Федорова забросила свою первую шайбу в Женской хоккейной лиге. Итоговый счет — 1:7.

Сегодня, 28 сентября, «черно-белые» вновь уступили, так и не сумев «распечатать» ворота соперника, — 0:7.

Следующие матчи «Белые медведицы» проведут на своей площадке. Во дворце спорта «Юность» подопечные Игоря Знарка примут действующих чемпионов страны — уфимскую «Агидель». Матчи пройдут 12 и 13 октября.