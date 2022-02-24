Женская хоккейная команда «Белые медведицы» завершила двухматчевое противостояние в чемпионате ЖХЛ с «МСМО 7.62» из Воскресенска. Вчера наши девушки потерпели поражение 1:2, а сегодня уступили со счетом 0:3, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведицы».
Первую игру «Белые Медведицы» начали активно. Не реализовав свои моменты, челябинки пропустили. МСМО реализовала численное преимущество. Но уже через двадцать секунд Анастасия Шабалина сравняла счет 1:1. Во втором периоде соперники стали строже играть в обороне. Второй гол подмосковной команды получился курьезным. Алина Ландырева «выкрала» шайбу у нашего вратаря, объехала во ворота и спокойно закатила ее за линию. Всю заключительную двадцатиминутку «Белые Медведицы» пытались спастись. Не вышло. Поражение со счетом 1:2.
«Хороший первый матч после такой долгой олимпийской паузы. По голевым моментам мы должны были эту игру выигрывать. Не хватило нам хладнокровия в завершении. Соперник ничем не удивил — мы его просматривали, разбирали, готовились к нему. Рассчитывали, конечно, на выигрыш. Порадовало, девочки бились до конца, старались. Моментами выполняли то, что мы от них требовали. Не хватает хладнокровия — торопятся, отбрасываются, чего-то боятся. Главное, более-менее появился какой-то рисунок игры», — говорит главный тренер «Белых Медведиц» Игорь Знарок.
Вторая встреча стартовала с удаления у хозяек уже на семнадцатой секунде. Челябинки не смогли реализовать преимущество. В середине периода, отыграв еще раз в большинстве, хозяйки пропустили — 0:1. Во втором периоде «Белые Медведицы» могли отыграться, но вратарь «МСМО 7.62» выручила свою команду. А судьба матча решилась в концовке отрезка. Наши хоккеистки пропустили еще две шайбы и не смогли отыграться. По итогу поражение со счетом 0:3.
Следующий матч «Белые медведицы» проведут 4 марта. Подопечные Игоря Знарка в Уфе сыграют против команды «Агидель».
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