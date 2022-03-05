Хоккеистки челябинского клуба «Белые медведицы» дважды уступили «Агидели» в чемпионате ЖХЛ

Наша команда проиграла соперницам со счетом 0:13 и 1:5

Женская хоккейная команда «Белые медведицы» завершила двухматчевое противостояние в чемпионате ЖХЛ с «Агиделью» из Уфы. Вчера наши девушки потерпели поражение 0:13, а сегодня уступили со счетом 1:5, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведицы».



В первом матче «Агидель» открыла счет в матче уже на третьей минуте. Временами у «черно-белых» проходили хорошие атаки, но подводила реализация. Хозяева же забивала все. К перерыву преимущество уфимок возросло до трех шайб. Второй период у «Белых Медведиц» совсем не получился. Челябинки пропустил еще шесть шайб. В третьем периоде чемпионки страны завершили разгром — 0:13.



Челябинская команда сделала выводы по после крупного поражения в первом матче. Начало матча прошло в равной борьбе. «Черно-белые» хорошо оборонялись и контратаковали. «Агидель» открыла счет, но на закате периода «Белые Медведицы» отыгрались — 1:1. Во втором периоде в формате четыре на пять «черно-белые» выстояли. Однако в равных составах уфимки снова вышли вперед. Перед перерывом «Агидель» увеличила превосходство — 1:3. В заключительном периоде «белые медведицы» неплохо играли и создавали моменты. Но в концовке все-таки пропустили две шайбы — 1:5.



Следующий матч «Белые медведицы» проведут 8 марта. Подопечные Игоря Знарка в Нижегородской области сыграют против команды «СКИФ».

