Хоккеистки челябинского клуба «Белые медведицы» дважды обыграли СКСО в чемпионате ЖХЛ

Наша команда победила соперниц со счетом 4:1 и 1:0

Женская хоккейная команда «Белые медведицы» завершила двухматчевое противостояние в чемпионате ЖХЛ с СКСО из Екатеринбурга. Вчера наши девушки победили со счетом 4:1, а сегодня обыграли соперниц со счетом 1:0, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведицы».



С самого начала первого матча «черно-белые» чаще атаковали, владели игровым и территориальным преимуществом. Но челябинки стопроцентных моментов для гола не создавали. А команда из Свердловской области использовала свою единственную возможность до перерыва и открыла счет — 0:1. Во втором периоде хозяйки сразу помчались вперед. И уже на третьей минуте отрезка отыгрались. Забросила шайбу Мария Лобурь — 1:1.



В середине игры «Белые Медведицы» забили второй гол. Анастасия Шабалина вывела челябинок вперед 2:1. В третьем периоде защитник Алина Орлова реализовала большинство, забросив первую шайбу в составе «черно-белых» — 3:1. А на закате матча челябинки забросили четвертую шайбу. 4:1 — убедительная победа «Медведиц».



Во второй игре гостьи сразу помчались вперед за реваншем. На протяжение всего первого периода СКСО владел игровым и территориальным преимуществом. Челябинки играли через контратаки. В одной из них «черно-белые» вышли вперед — 1:0. Минимальное превосходство «Белых Медведиц» к перерыву. Второй отрезок также проходил с преимуществом СКСО. У хозяек было две возможности реализовать численное преимущество. Однако у челябинок это не получилось. В третьем периоде «Белые Медведицы» оборонялись и терпели. Выдающаяся игра вратаря Милены Третяк приносит команде главную победу в сезоне.



«Белые Медведицы» забирают три очка у прямого конкурента за место в плей-офф и поднимаются на восьмое место. Теперь у челябинок 20 баллов в турнирной таблице, у СКСО — 18. Командам осталось провести по четыре домашних матча. Следующий матч «Белые медведицы» проведут 25 марта. Подопечные Игоря Знарка в Нижегородской области сыграют против команды «Динамо-Нева» из Санкт-Петербурга.

