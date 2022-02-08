В Нижегородской области в эти дни проходит первенство России среди юниорок по хоккею. Команда из Челябинска обыграла сборную Башкортостана (6:2) и Свердловской области (4:1), но уступила сборной Москвы (5:6), сообщает пресс-служба ХК «Белые медведицы».
В турнире принимают участие шесть команд девушек до 18 лет — сборные Московской и Свердловской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и команды, представляющей Республику Башкортостан. Перед стартом с соревнований снялись коллективы Воронежской и Нижегородской областей.
Команда из Челябинска составлена из воспитанниц школы имени Сергея Макарова и действующих хоккеисток «Белых медведиц» — вратарь Софья Бойченко, нападающие Валерия Заика, Виктория Федорова и Злата Вавилова. Возглавляет команду Александр Ложкин.
Следующий матч челябинки проведут 8 февраля против команды из Санкт-Петербурга. Начало матча — в 16:30. В пятницу, 11 февраля, челябинская команда сыграет с представительницами Московской области.
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