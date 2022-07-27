Вчера вечером, 26 июля, первую тренировку на льду перед стартом сезона-2022/2023 провели хоккеистки челябинского клуба «Белые медведицы». Под руководством Игоря Знарка в ДС «Юность» тренировались 26 спортсменок, к которым присоединились игроки хоккейной школы имени Сергея Макарова, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».
Для челябинской команды это первые в межсезонье занятия на льду. Для главного тренера Игоря Знарка это вообще первое свидание с командой перед чемпионатом ЖХЛ сезона-2022/2023. Главный тренер «Белых медведиц» только накануне вернулся в Челябинск из расположения юниорской сборной России U17. Кстати, в Сочи национальная команда выиграла международный турнир.
«Обратил внимание, все девочки с желанием вышли на лед. Все стараются. Понятно, тяжело, первый лед. На земле немножко позанимались перед тренировкой. Самое главное — глаза горят. У нас появился тренер по развитию Любовь Вафина. Она девчонкам дала коньковую работу, чтобы они вспомнили. Долго не катались. Над коньковой подготовкой немножко поработали. С шайбами, над техникой позанимались», — подвел итог тренировке Игорь Знарок.
Отныне «Белые медведицы» будут заниматься на льду тренировочной арены дворца спорта «Юность» практически ежедневно. Ледовая подготовка будет сочетаться с занятиями на земле.