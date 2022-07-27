Хоккеистки «Белых медведиц» провели первую тренировку на льду перед стартом нового сезона

Занятием руководил вернувшийся из Москвы наставник команды Игорь Знарок

Вчера вечером, 26 июля, первую тренировку на льду перед стартом сезона-2022/2023 провели хоккеистки челябинского клуба «Белые медведицы». Под руководством Игоря Знарка в ДС «Юность» тренировались 26 спортсменок, к которым присоединились игроки хоккейной школы имени Сергея Макарова, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

Для челябинской команды это первые в межсезонье занятия на льду. Для главного тренера Игоря Знарка это вообще первое свидание с командой перед чемпионатом ЖХЛ сезона-2022/2023. Главный тренер «Белых медведиц» только накануне вернулся в Челябинск из расположения юниорской сборной России U17. Кстати, в Сочи национальная команда выиграла международный турнир.

«Обратил внимание, все девочки с желанием вышли на лед. Все стараются. Понятно, тяжело, первый лед. На земле немножко позанимались перед тренировкой. Самое главное — глаза горят. У нас появился тренер по развитию Любовь Вафина. Она девчонкам дала коньковую работу, чтобы они вспомнили. Долго не катались. Над коньковой подготовкой немножко поработали. С шайбами, над техникой позанимались», — подвел итог тренировке Игорь Знарок.

Отныне «Белые медведицы» будут заниматься на льду тренировочной арены дворца спорта «Юность» практически ежедневно. Ледовая подготовка будет сочетаться с занятиями на земле.