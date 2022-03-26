Хоккеистки «Белых медведиц» одержали сенсационную победу над питерской «Динамо-Невой»

Голкипер челябинского клуба Милена Третяк отразила 51 бросок

Сегодня, 26 марта, челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» неожиданно победил в повторном матче у питерской «Динамо-Невы» — 3:1, взяв таким образом за поражение во вчерашнем матче 0:2. Голкипер южноуральского клуба Милена Третяк по итогам двух поединков установила рекорд, совершив 98 сэйвов из 102 бросков по ее воротам, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

Днем ранее челябинки сумели дать одному из сильнейших клубов страны, уступив 0:2. На повторный матч с «Динамо-Невой» тренерский штаб «Белых медведиц» выставил тот же состав, что и накануне.

Хозяйки стартовали здорово. На третьей минуте Валерия Горбунова выбила шайбу с клюшки соперницы в нейтральной зоне на Марию Лобурь, которая вкатилась за синюю линию и классно бросила из-под защитника кистями в нижний угол — 1:0. Тут же челябинки заработали большинство и едва не пропустили. На реализации спецбригада проспала выход один на один с Миленой Третяк. По традиции вратарь спас команду.

В концовке периода после броска издали и рикошета за «Белых Медведиц» сыграла перекладина ворот. Перед самым перерывом «чёрно-белые» своей игрой выкроили двойное численное преимущество. Станислава Сидоренко отлично разобралась в ситуации и броском из центра зоны сделала счёт — 2:0. Несмотря на звоночек, «Динамо-Нева» продолжала фолить. Двойное большинство «чёрно-белым» реализовать не удалось, а вот в формате «пять на четыре» защитник Марина Лазарева протолкнула шайбу в ближний угол — 3:0. Тренерский штаб «Динамо-Невы» сразу убрал с игры вратаря Надежду Морозову. Её заменила Анна Виноградова.

Во втором периоде петербурженки побежала спасаться. Шайба практически не покидала челябинскую зону защиты. Самоотверженная игра «Белых Медведиц» не позволила соперницам сократить разницу в счёте до перерыва.

На старте заключительного отрезка судьбу матча могла решить Анастасия Шабалина, но с её беспрепятственным броском с пятака справилась Анна Виноградова. Это был далеко не единственный момент в контратакующей игре «Белых Медведиц». К примеру, Мария Лобурь в одиночку обыграла четверых хоккеисток «Динамо-Невы» и бросила низом — выручил вратарь.

В середине периода «чёрно-белые» в третий раз за матч заработали двойное численное преимущество. Не реализованное большинство аукнулось сразу. «Динамовки» вывалились вдвоём на одного защитника. Добивание, и 3:1. А играть оставалось ещё вечные семь минут. Ключевой момент встречи наступил в самой концовке. За четыре с небольшим минуты до сирены «чёрно-белые» остались вчетвером. Челябинки героически выстояли, а там до финала оставалось рукой подать. 3:1 — пожалуй, самая громкая победа «Белых медведиц» после возрождения. Одной из героинь встречи стал голкипер челябинского клуба Милена Третяк. Она отразила 51 из 53 бросков, а с учетом и вчерашнего поединка показала удивительный результат — 98 сэйвов из 102 нанесенных по ее воротам бросков.

«Результатом, конечно же, довольны. А сот содержанием игры не очень. Хотелось, чтобы меньше ошибок совершали, очень много паники. Наверное, нам повезло, забили быстрых три гола. После второго периода процентов на девяносто был уверен в девчонках, что они не сдадут этот матч, а дотянут его до конца, до победы», — прокомментировал исход матча главный тренер «Белых медведиц» Игорь Знарок.

Отметим, что команде осталось провести два матча в регулярном чемпионате — 29 и 30 марта челябинки на своем льду сыграют с «Бирюсой» из Красноярска. После 34 сыгранных матчей «Белые медведицы» занимают 8-е место в турнирной таблице и вне зависимости от исхода оставшихся поединков сохранят эту позицию.