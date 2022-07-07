Хоккеистка Милена Третяк продлила контракт с челябинским клубом «Белые медведицы»

Вратарь заключила с южноуральской командой новое соглашение на один сезон

«Надеюсь, что в этом сезоне будем набирать обороты, будем развиваться и достигать новых высот! Хочется пожелать моей команде удачи и без травм»,

— прокомментировала подписание контракта Милена Третяк.