Челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» подписал новый контракт на один сезон с голкипером Миленой Третьяк. В прошлом году спортсменка была лучшей в составе южноуральской команды, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

Милена Третьяк родилась в Москве. Хоккеем начала заниматься в 8 лет. Воспитанница школы «Орбита». Хоккеистка выступала за «Динамо» (Санкт-Петербург) и «КРС Ванке Рэйз». В прошлом сезоне перешла в «Белые медведицы» и стала одним из лидеров команды. Дважды является серебряным призером чемпионата ЖХЛ и бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

«Надеюсь, что в этом сезоне будем набирать обороты, будем развиваться и достигать новых высот! Хочется пожелать моей команде удачи и без травм», — прокомментировала подписание контракта Милена Третяк.
Напомним, что ранее хоккейный клуб «Белые медведицы» подписал контракт с Екатериной Лебедевой. Участница Олимпийских игр заключила контракт с челябинской командой на один сезон.