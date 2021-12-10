Хоккеистка «Белых медведиц» Милена Третяк выступит на Матче звезд ЖХЛ

Женская хоккейная лига объявила имена 34 участниц звездного уик-энда

Тренерские штабы сборных «Запада» и «Востока» определились с составами на Матч звезд Женской хоккейной лиги, который пройдет 8 января 2022 года в Челябинске.

В состав команды «Восток» вошла хоккеистка «Белых медведиц» Милена Третяк, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведицы».



В матче примут участие 34 хоккеистки, представляющие девять клубов ЖХЛ. Наиболее широкое представительство на «Востоке» имеет «Агидель» (девять хоккеисток), на «Западе» — СКИФ (семь игроков). В Матче звезд сыграют лидеры чемпионата ЖХЛ.



Для вратаря «Белых медведиц» Милены Третяк это будет дебютная игра на Матче звезд ЖХЛ.



Напомним, что главным тренером команды «Запада» станет Игорь Аверкин (СКИФ), его помощником — Евгений Бобарико («Динамо-Нева»). «Восток» возглавит Денис Афиногенов («Агидель»), с ним в паре будет работать Александр Ведерников («Бирюса»).



Матч звезд Женской хоккейной лиги впервые пройдет в Челябинске. Игра состоится 8 января 2022 года на ледовой арене «Трактор» им. В. К. Белоусова и откроет программу Недели звезд хоккея — 2022. 9 января пройдет матч за Кубок вызова МХЛ. Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ — 2022 запланированы на 15 и 16 января соответственно.

