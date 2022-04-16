Хоккеистам челябинского «Трактора» вручили бронзовые медали чемпионата КХЛ

Награду получил и президент клуба Алексей Текслер

В Челябинске официально закрыт хоккейный сезон. По традиции челябинский «Трактор» провел праздничное шоу с болельщиками «Traktor Day». Его апогеем стало вручение бронзовых медалей чемпионата КХЛ. Наградили команду глава региона Алексей Текслер и президент КХЛ Алексей Морозов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Завершать сезон большим праздничным шоу стало для «Трактора» доброй традицией. «Traktor Day» очень любят болельщики. Ведь на этом мероприятии они и в прямом, и в переносном смысле могут прикоснуться к своим кумирам, пообщаться с игроками вживую. А в этот же раз повод был особый — черно-белая ледовая дружина провела мощный сезон, апогеем которого стали бронзовые медали.

К часу дня к ледовой арене «Трактор» стали стекаться толпы болельщиков в черно-белой атрибутике, причем это был по-настоящему семейный праздник. Папы несли на своих шеях или вели за руку дочерей и сыновей. Все-таки "«Трактор» для Челябинска действительно больше, чем просто хоккейный клуб.

Организаторы «Traktor Day» постарались на славу. Развлечений было полно, причем для всех возрастов. В фойе арены были размещены интерактивные зоны, где можно было поиграть в аэрохоккей и другие игры, но самое главное — взять автографы и сфотографироваться с главными героями дня, хоккеистами. Больше других, как показалось, спросом у болельщиков пользовались Никита Тертышный и Виталий Кравцов. Что, в общем, не удивительно. Два молотых форварда — воспитанники «Трактора» и, пожалуй, главные любимцы публики.

Главное же действо происходило в этот день на льду арены — награждение игроков, тренерского штаба и всех сотрудников клуба бронзовыми медалями. В нем участие приняли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава КХЛ Алексей Морозов.

«Дорогие друзья, сегодня мы официально завершаем сезон „Трактора“ в Континентальной хоккейной лиге. Спустя четыре года наша команда вновь на пьедестале, завоеваны бронзовые награды. Это успех, особенно если вспомнить, что два года назад команда не смогла пробиться даже в плей-офф. Эта бронза может и должна стать трамплином для новых побед, для нашей главной цели — Кубка Гагарина. Нынешний „Трактор“ ставит перед собой только амбициозные цели, и мы будем их достигать», — заверил Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил каждого члена команды за успешное выступление в сезоне, а особые слова благодарности достались болельщикам «Трактора». Алексей Текслер подчеркнул, что болельщики — это «самое сильное звено команды».

«Сегодня хочу сказать спасибо каждому игроку команды „Трактор“, ребята, вы дарили нам невероятные эмоции, вы бились до конца, до финального свистка. Спасибо вам огромное! Хочу сказать спасибо тренерскому штабу, Анвару Гатиятулину, менеджменту команды, генеральному директору Ивану Савину, всем тем, кто работает в команде: врачам, администраторам — это большая команда, которая помогала нашим игрокам добиваться побед. Спасибо вам. Самые главные слова благодарности я хочу выразить нашим болельщикам. Дорогие друзья, вы лучшие, вы гоните команду вперед, биться до конца, вы — самое сильное звено команды „Трактор“. Спасибо вам, друзья», — добавил Алексей Текслер.

Также с успешным выступлением в сезоне и бронзовыми медалями команду «Трактор» поздравил президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

«Хочется поздравить команду, которая на площадки была единым целым, единой семьей. Даже в тот момент, когда в некоторых командах легионеры пытались покинуть свои клубы, в этой семье все до конца шли к своей цели, стремились побеждать и завоевали бронзу совместно. Это большой успех не только внутри команды, но и руководства клуба, которое на протяжении последних двух лет делает огромную работу», — сказал Алексей Морозов.

Президент КХЛ Алексей Морозов в ходе выступления заявил, что Неделя Звезд Хоккея и Матч всех Звезд КХЛ в 2023 году пройдут в Челябинске. Кроме того, Алексей Морозов отдельно поблагодарил губернатора Алексея Текслера за особое внимание к развитию хоккея в регионе.

После завершения официальной части наступила музыкальная. Рэп-исполнитель Джамал исполнил свой хит, неофициальный гимн «Трактора» «Черно-Белый Танкоград» и еще несколько своих треков.

Завершился «Traktor Day» массовой дискотекой на льду — совместным катанием на коньках самых преданных болельщиков и хоккеистов «Трактора», а в самом финале были разыграны игровые джерси «черно-белых».