Нападающий «Челмета» Егор Буяльский впервые вызван в сборную Белоруссии. Тренировочный цикл сборной Белоруссии пройдет в Минске с 7 по 13 февраля, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

На Олимпиаду в Пекине сборная Белоруссии не попала. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира. В мае национальная команда будет выступать на первенстве.

«Давно играю в системе сборных Белоруссии. В национальную команду страны вызвали первый раз. Очень приятно, что дают шанс показать свои лучшие качества. Остается ехать и показывать себя. У сборной Белоруссии запланированы две встречи с магнитогорским „Металлургом“ и минским „Динамо“. Сыграем в Минске», — рассказал Егор Буяльский.
Отметим, что хоккейный клуб «Челмет» занимает 15-е место в чемпионате ВХЛ. Челябинский клуб претендует на выход в плей-офф. Следующую игру «Челмет» проведет 15 февраля в гостях против «Горняк-УГМК». Начало игры в 18:30.