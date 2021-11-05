Хоккеист Виталий Кравцов забросил победную шайбу за «Трактор» в игре с «Барысом»

Вернувшийся в родной клуб игрок забил гол-шедевр в овертайме

Сегодня, 5 ноября, хоккеисты челябинского «Трактора» в драматичном поединке вырвали победу в овертайме у «Барыса» — 5:4. Героем матча стал вернувшийся в родной клуб Виталий Кравцов. В его активе две заброшенные шайбы, в том числе гол-шедевр в дополнительное время.

Накануне матча главная интрига сводилась к тому, в какое звено наставник команды Анвар Гатиятулин отправит новобранца. Хэдкоуч «Трактора» не стал рушить уже привычные игровые сочетания в первых двух тройках, найдя место Кравцову в третьем звене с Владимиром Ткачевым и Вячеславом Основиным.

Первыми отличились мощно начавшие матч хозяева. Канадский форвард клуба из Нур-Султана Мэтт Фрэттин реализовал большинство. Тем не менее, на первый перерыв ушли, ведя в счете челябинцы. Под занавес периода им удалось забросить две шайбы, авторами которых стали Альберт Яруллин и Виталий Кравцов.

Во втором отрезке матча на авансцену вышел лучший снайпер «Барыса» Никита Михайлис. Две его заброшенные шайбы перевернули ход поединка. В дебюте третьего периода форвард клуба из Казахстана оформил «хет-трик», сделав счет 4:2. Казалось, челябинцам уже сложно будет выровнять положение — ход игры и уверенные действия хозяев льда не позволяли рассчитывать на успех.

Однако «черно-белым» удалось проявить характер и найти в себе силы отыграться. За шесть с небольшим минут до конца третьего периода капитан команды Сергей Калинин отыграл одну шайбу, а спустя минуту Сергей Телегин восстановил равновесие в счете — 4:4.

В овертайме фантастический по красоте гол оформил Виталий Кравцов. Получив шайбу у синей линии, 21-летний форвард изящно обыграл защитника и с неудобной руки бросил под перекладину.

Следующий поединок «Трактор» проведет послезавтра, 7 ноября. В Уфе наша команда сразится с «Салават Юлаевым».