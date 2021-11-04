Хоккеист Виталий Кравцов вернулся в челябинский «Трактор»

Игрок перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в южноуральский клуб на правах аренды

Воспитанник челябинского «Трактора» Виталий Кравцов продолжит свои выступления в КХЛ за родной клуб. Об этом объявило руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» в своем твиттер-аккаунте. Форвард проведет в южноуральском клубе остаток сезона на правах аренды.

Контракт новичка с «Рейнджерс» у Виталия Кравцова истекает по окончании сезона. Игроку не удалось закрепиться в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Руководство «Рейнджерс» предложило форварду сыграть в фарм-клубе «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ), однако сам хоккеист сделал выбор в пользу челябинского клуба.

«После обсуждения с Виталием и его представителями мы решили, что аренда в „Трактор“ является наиболее приемлемым вариантом как для хоккеиста, так и для клуба. Мы очень высокого мнения о Виталии, и „Рейнджерс“ продолжат с ним работу, чтобы достичь нашу совместную цель — его возвращение в команду», — цитирует президента и генерального менеджера «Нью-Йорк Рейнджерс» Криса Друри «РИА-Новости».

Руководство ХК «Трактор» официально пока не подтвердило переход игрока в свой клуб. Сам Виталий сейчас находится в Челябинске, посетил несколько домашних матчей команды.

«Хочу поблагодарить «Рейнджерс» за работу со мной и выразить признательность организации за открытые и честные переговоры, которые у нас были в ходе этого процесса. Лично для меня это было непростое время, но я считаю, что у меня есть возможность вернуться в «Трактор» и поработать над своей игрой. Сейчас для меня это самое лучшее. Моя главная цель — становиться лучше с каждым днём, чтобы продолжать добиваться своей цели — играть в хоккей за «Нью-Йорк Рейнджерс», — сказано в заявлении российского форварда.

Напомним, что в «Нью-Йорк Рейнджерс» Кравцов начал выступать с 2021 года. Он дебютировал за команду в апреле нынешнего года. Всего в его активе 20 матчей минувшего сезона НХЛ, в которых он отличился 4 (2+2) очками. За челябинский «Трактор» в КХЛ форвард сыграл 49 матчей и набрал 23 (16+7) очка.