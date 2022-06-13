Хоккеист Виталий Кравцов подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Форвард «Трактора» продолжит карьеру в Северной Америке

Руководство челябинского хоккейного клуба «Трактор» подтвердило, что следующий сезон форвард Виталий Кравцов проведет в «Нью-Йорк Рейнджерс». Челябинский нападающий подписал однолетний контракт с клубом НХЛ, а агент игрока подтвердил, что хоккеист заработает 875 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист, выступая за «Трактор» провел 19 матчей в регулярном чемпионате, набрав 13 (6+7) очков. В плей-офф Виталий Кравцов принял участие в 15 играх, заработав 10 (7+3) баллов.

Напомним, что ранее воспитанник «Трактора» не раз пробовал свои силы в сильнейшей лиге мира. Но закрепиться в системе «Рейнджерс» ему не удалось. В прошлом сезоне, не пробившись в основную команду, принял решение вернуться в Челябинск.

Агент хоккеиста Эллиотт Фридман подтвердил федеральным СМИ, что по новому соглашению форвард заработает в НХЛ за сезон 875 тысяч долларов. При этом контракт носит односторонний характер.

Ранее, 6 июня, руководство ХК «Трактор» подтверждало, что Виталий Кравцов отказался продлевать соглашение с клубом.

