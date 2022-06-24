Хоккеист Виталий Абрамов презентовал Кубок Гагарина в Юрюзани на БТР

Трофей выставлен перед местным Дворцом культуры

Сегодня, 24 июня, обладатель Кубка Гагарина Виталий Абрамов привез хоккейный трофей в Юрюзань. Уроженец города презентовал его перед местным Дворцом культуры на БТР. В течение четырех часов все желающие могут сфотографироваться с главным трофеем КХЛ и взять автограф у хоккеиста, сообщает региональный Минспорт.

Виталий Абрамов является воспитанником местной хоккейной спортшколы, затем перебрался в Челябинск, став выпускником СШОР «Трактор». В минувшем сезоне КХЛ ему удалось стать чемпионом страны, завоевав с московским ЦСКА Кубок Гагарина. В составе столичного клуба трофей завоевал и еще один южноуральский хоккеист, воспитанник «Трактора» Никита Нестеров.

Кубок Гагарина будет гостить на Южном Урале два дня. Завтра, 25 июня, Виталий Абрамов и Никита Нестеров презентуют трофей в спортшколе «Трактор». Все желающие смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина и пообщаться с хоккеистами с 12:00 до 15:00.

Напомним, Виталий Абрамов и Никита Нестеров стали чемпионами Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 в составе столичного ЦСКА. В решающем матче Кубка Гагарина «армейцы» выиграли у магнитогорского «Металлурга», победив в серии 4-3.