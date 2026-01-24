Хоккеист Василий Глотов разбил голову в матче «Трактора» и «Адмирала» (видео)

Форвард челябинского клуба получил страшную травму после силового приема соперника

Серьезную травму головы получил хоккеист «Трактора» Василий Глотов в матче чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Защитник дальневосточного клуба Марио Грман провел жесткий силовой прием — форвард «черно-белых» неудачно упал: ударившись головой об лед, получил рассечение и покинул площадку, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игровой эпизод произошел в середине второго периода. Словак Марио Грман припечатал форварда «Трактора» к борту. Получилось жестко, но в рамках правил. Челябинский хоккеист приземлился неудачно, ударившись головой об лед.

Некоторое время Василий Глотов лежал без движения, первую помощь ему оказал клубный врач «Трактора» Вадим Чупа. В его сопровождении хоккеист покинул лед, на лице была видна кровь. Интересно, что судья никак не наказал словацкого защитника «Адмирала».

Точный характер и степень тяжести травмы Глотова пока неизвестны. Все прояснится после проведения медобследования. На момент публикации новости игра продолжалась — после второго периода счет был равным, 1:1.

