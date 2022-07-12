Хоккеист Валерий Ничушкин подписал долгосрочный контракт с «Колорадо»

По новому соглашению челябинец за 8 лет получит 49 миллионов долларов

Челябинский хоккеист Валерий Ничушкин, завоевавший с «Колорадо Эвеланш» Кубок Стэнли, подписал долгосрочный контракт с клубом. По условиям нового 8-летнего соглашения форвард получит 49 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере форварда за время выступлений в Национальной хоккейной лиге. Валерий Ничушкин выиграл Кубок Стэнли и установил личный рекорд результативности. На его счету — 25 голов и 27 результативных передач в 62 встречах регулярного чемпионата. Также он забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 20 играх плей-офф.

Подписание длительного контракта с российским нападающим Валерием Ничушкиным было главной целью клуба «Колорадо» в межсезонье. Об этом заявил генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

«Подписание долгосрочного контракта с Валерием было для нас главным приоритетом в это межсезонье, поскольку он стал бы одним из самых востребованных форвардов на рынке свободных агентов. Ничушкин — большой, сильный, быстрый, цепкий вингер, безжалостно владеющий шайбой. Он может играть в первом звене с нашими лучшими парнями, его можно перемещать вверх и вниз по составу. Он играет в большинстве, в меньшинстве, в любой ситуации, в которой он вам нужен», — заявил Джо Сакик.

В новом контракте Валерия Ничушкина с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш» прописано, что в первые три года нельзя будет обменять игрока без его согласия. В дальнейшем челябинец составит список из 12 команд, в которых не хотел бы оказаться.

Напомним, Валерий Ничушкин является воспитанником челябинского «Трактора». В южноуральском клубе форвард успешно провел сезон-2012/2013, став одним из самых результативных игроков команды. В 2013 году уехал в Северную Америку, став новобранцем клуба НХЛ «Даллас Старз».