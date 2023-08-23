Челябинский хоккеист Валерий Ничушкин, завоевавший с «Колорадо Эвеланш» Кубок Стэнли в 2022 году, приехал в родной город и посетил новую академию «Трактор». Он посетил турнир памяти Валерия Карпова, провел мастер-класс и вручил хоккейной школе денежный сертификат, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Форвард вместе с хоккейным тренером Павлом Маркиданом провел мастер-класс для детей на льду, после чего состоялась автограф-сессия для всех желающих. В рамках своего визита Валерий Ничушкин вручил хоккейной школе сертификат на 3 143 413 рублей.
«Задача сегодня была посмотреть академию. Получилось очень интересно. Решили провести время с пользой. Дали ребятам на мастер-классе пару советов и сами получили хорошие эмоции. Сразу вспоминается клубная школа в Челябинске — приятное время, отличные впечатления. Хорошо ими заряжаешься. С детьми сейчас пообщался и окунулся в процесс. Почувствовал, что будто сам только-только заканчивал хоккейную школу», — рассказал Валерий Ничушкин.
В сезоне НХЛ-2021/22 Валерий Ничушкин в составе «Колорадо» стал победителем Кубка Стэнли, в финальной серии команда со счетом 4:2 обыграла «Тампу». В КХЛ Ничушкин выступал за московский ЦСКА и челябинский «Трактор».
Добавим, что ранее легендарный хоккеист, дважды олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил академию хоккея «Трактор» в Челябинске. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он пообщался с воспитанниками. А в апреле этого года директор академии «Трактор» Евгений Любимов провел экскурсию для корреспондента Первого областного информагентства и рассказал о современных методиках подготовки юных хоккеистов.
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