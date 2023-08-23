Хоккеист Валерий Ничушкин подарил академии «Трактор» более трех миллионов рублей

Воспитанник «черно‑белых» встретился с юными хоккеистами и провел для них мастер‑класс

«Задача сегодня была посмотреть академию. Получилось очень интересно. Решили провести время с пользой. Дали ребятам на мастер-классе пару советов и сами получили хорошие эмоции. Сразу вспоминается клубная школа в Челябинске — приятное время, отличные впечатления. Хорошо ими заряжаешься. С детьми сейчас пообщался и окунулся в процесс. Почувствовал, что будто сам только-только заканчивал хоккейную школу»,

— рассказал Валерий Ничушкин.