Хоккеист Никита Тертышный продлил контракт с челябинским «Трактором»

Руководство клуба подпишет соглашение на улучшенных для игрока условиях

Гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин сообщил, что достигнута договоренность о продлении контракта с лучшим снайпером челябинского клуба по итогам сезона-2021/2022 Никитой Тертышным. Соглашение с форвардом будет подписано в ближайшее время на улучшенных для хоккеиста условиях.

В минувшем сезоне Никита Тертышный был одним из лидеров челябинского «Трактора». Воспитанник клуба вместе с финном Теему Пулккиненым стал лучшим снайпером клуба по итогам регулярного чемпионата КХЛ, забросив 22 шайбы и пошел в пятерку лучших снайперов лиги. Кроме того, Тертышный — самый полезный игрок команды вместе с Томашом Гикой по итогам «регулярки» с показателем полезности «+21».

Форвард, еще совсем недавно выступавший в КХЛ за ханты-мансийскую «Югру», совершил значительного прогресса в своей карьере. Поэтому и справедливо получил возможность получить более серьезный контракт на улучшенных условиях.

«Договорились с Тертышным о заключении нового контракта на два года. Соглашение будет подписано на улучшенных условиях, что Никита, безусловно, заслужил, и это хороший пример для других молодых ребят. Он прилетел из отпуска и уже скоро подпишет контракт», — заявил Савин в интервью «РБ Спорт».

Отметим, что в сезоне-2021/22 на счету 23-летнего Тертышного 49 матчей регулярного чемпионата КХЛ и 35 (22+13) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф он за 15 встреч записал в свой актив 8 (3+5) при показателе полезности «+2».