Воспитанник челябинского «Трактора» Никита Нестеров подписал новый контракт с московским клубом ЦСКА. Защитник будет выступать за армейцев до конца сезона-2025/26, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Никита Нестеров является выпускником СШОР «Трактор». В минувшем сезоне КХЛ ему удалось стать чемпионом страны, завоевав с московским ЦСКА Кубок Гагарина. В ЦСКА хоккеист провел в составе армейского клуба четыре сезона и дважды стал обладателем Кубка Гагарина. В 244 матчах за ЦСКА он набрал 123 (25 шайб + 98 результативных передач) очка при показателе полезности «+73». По итогам минувшего чемпионата Нестеров вошел в символическую сборную сезона КХЛ.
Также защитник выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Тампу», «Монреаль» и «Калгари». В составе сборной России Нестеров стал олимпийским чемпионом (2018). Также на его счету серебро Олимпийских игр (2022) и бронза чемпионата мира (2019).
Напомним, что хоккеисты Виталий Абрамов и Никита Нестеров презентовали Кубок Гагарина в Челябинске. Трофей привезли в областную школу хоккея «Трактор».
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