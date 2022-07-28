Хоккеист Ник Бэйлен после пяти сезонов покидает челябинский «Трактор»

Контракт с защитником расторгнут по соглашению сторон

Сегодня, 28 июля, руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило, что североамериканский защитник Ник Бэйлен не будет выступать за челябинскую команду в сезоне-2022/2023. Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон, однако права на хоккеиста в КХЛ остаются за «Трактором», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Права на игрока в КХЛ остаются за «Трактором» до окончания сезона 2024/25. Таким образом, североамериканский хоккеист с белорусским паспортом не сможет выступать в Лиге за любой другой клуб.

«В текущей ситуации это наиболее оптимальный вариант, устраивающий обе стороны. Клуб выражает Нику огромную благодарность за тот путь, который он проделал с командой за пять лет в Челябинске. Две бронзовые медали, весомые личные достижения и, конечно, любовь болельщиков — все это оставит его имя в истории „Трактора“», — сделал заявление гендиректор челябинского клуба Иван Савин.

Накануне в федеральных СМИ появилась информация о том, что интерес к Нику Бэйлену проявляет минское «Динамо». В свое время игрок выступал за белорусский клуб и в одном из интервью признавался, что хотел бы завершить карьеру в составе «бело-голубых». Однако вчера руководство минского клуба эту информацию опровергло.

В прошлом сезоне Ник Бэйлен провел 49 матчей за «черно-белых» и набрал 42 (6+36) очка в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у него 15 игр и 8 (4+4) очков. В составе «Трактора» хоккеист дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата КХЛ.