Сегодня, 12 декабря, стал известен состав сборной Беларуси по хоккею для участия в Кубке Первого канала, который пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В команду вызван защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Ерёменко, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Четыре южноуральских хоккеиста выступят на Кубке Первого канала
Кубок Первого канала состоится на льду МСК «ЦСКА Арена». На турнире выступят сборные Казахстана, России, Беларуси и Китая. В состав сборной России вошли хоккеисты челябинского «Трактора» — Владимир Ткачев, Сергей Телегин и «Металлурга» — Егор Яковлев, Григорий Дронов. А игроки магнитогорской команды Павел Акользин, Алексей Маклюков и Валерий Орехов выступят в составе сборной Казахстана.

Расписание Кубка Первого канала (челябинское время):

15 декабря (четверг)
21:30 Белоруссия — Казахстан

16 декабря (пятница)
Первый международный турнир 3×3 «Лига ставок Кубок Первого канала 3×3». Начало в 21:00. Участвуют сборные России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

17 декабря (суббота)
16:30 Россия — Казахстан

18 декабря (воскресенье)
16:30 Россия — Белоруссия

Добавим, что в прошлом году сборная Финляндии выиграла Кубок Первого канала, набрав семь очков в трех играх. Второе место заняла команда России — семь очков после трех матчей (без учета встречи с Канадой).