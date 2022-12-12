Сегодня, 12 декабря, стал известен состав сборной Беларуси по хоккею для участия в Кубке Первого канала, который пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В команду вызван защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Ерёменко, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Расписание Кубка Первого канала (челябинское время):
15 декабря (четверг)
21:30 Белоруссия — Казахстан
16 декабря (пятница)
Первый международный турнир 3×3 «Лига ставок Кубок Первого канала 3×3». Начало в 21:00. Участвуют сборные России, Белоруссии, Казахстана и Китая.
17 декабря (суббота)
16:30 Россия — Казахстан
18 декабря (воскресенье)
16:30 Россия — Белоруссия
Добавим, что в прошлом году сборная Финляндии выиграла Кубок Первого канала, набрав семь очков в трех играх. Второе место заняла команда России — семь очков после трех матчей (без учета встречи с Канадой).
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