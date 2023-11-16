Сегодня, 16 ноября, канадский защитник Мэдисон Бауи посетил челябинскую академию «Трактор». Игрок «черно-белых» встретился с хоккеистами 2012 года рождения и провел для них мастер-класс, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
28-летний Мэдисон Бауи пополнил состав челябинского «Трактора» в октябре этого года в результате обмена с минским «Динамо». Хоккеист проводит дебютный сезон в КХЛ. Ранее канадец выступал в Северной Америке. В его активе — золото юниорского и молодежного чемпионата мира. В 2018 году в составе «Вашингтон Кэпиталс» Бауи стал обладателем Кубка Стэнли.
«Профессиональный хоккеист продемонстрировал юным воспитанникам упражнения на технику, скорость и силу броска, сфотографировался с каждым игроком, охотно и с улыбкой общался с ними. В конце тренировки „Трактор-2012“ провел двустороннюю встречу»,— отметили в челябинском клубе.
Добавим, что ранее челябинский хоккеист Валерий Ничушкин, завоевавший с «Колорадо Эвеланш» Кубок Стэнли в 2022 году, приехал в родной город и посетил новую академию «Трактор». Он посетил турнир памяти Валерия Карпова, провел мастер-класс и вручил хоккейной школе денежный сертификат на 3 143 413 рублей.
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