Хоккеист Мэдисон Бауи провел мастер-класс в академии «Трактор»

Защитник посетил тренировку ребят 2012 года рождения

«Профессиональный хоккеист продемонстрировал юным воспитанникам упражнения на технику, скорость и силу броска, сфотографировался с каждым игроком, охотно и с улыбкой общался с ними. В конце тренировки „Трактор-2012“ провел двустороннюю встречу»,

— отметили в челябинском клубе.