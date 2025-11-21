Хоккеист Максим Шабанов стал главной звездой матча с «Детройтом» в НХЛ

Воспитанник «Трактора» забросил две шайбы и сделал результативную передачу в составе «Нью-Йорк Айлендерс»

Российский хоккеист Максим Шабанов сыграл свой лучший матч в НХЛ в составе «Нью-Йорк Айлендерс». Воспитанник «Трактора» стал главным героем поединка с «Детройтом», набрав 3 балла, — оформил «дубль» и сделал результативную передачу. В его активе уже 6 очков в 9 сыгранных играх НХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройт Ред Уингз» состоялся сегодня ночью, 21 ноября. Первой звездой матча (то есть лучшим игроком) был признан российский хоккеист Максим Шабанов. Воспитанник «Трактора» набрал 3 очка по системе «гол + пас» — забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

Особенно красивым получился его второй гол, в котором Шабанито блеснул индивидуальным мастерством — на скорости ворвался в зону соперника, обыграл двух защитников и с неудобной руки нанес точный бросок. Его команда «Нью-Йорк Айлендерс» разгромила соперника со счетом 5:0.

Отметим, что Максим Шабанов проводит свой первый сезон в НХЛ. Регулярный чемпионат он начал неплохо, забросив дебютную шайбу в первом же матче. Затем он сыграл еще пять игр, набрал в них два балла, после чего получил травму. Из-за повреждения пропустил почти месяц, а накануне вернулся в строй. Таким образом, в его активе уже 6 (3+3) очков в 9 матчах НХЛ.

