Хоккеист «Магнитки» Михаил Грасс забил один из лучших голов сезона в ВХЛ (видео)

Форвард магнитогорского клуба забросил победную шайбу в овертайме в ворота «Челмета»

Форвард хоккейного клуба «Магнитка» Михаил Грасс забросил одну из самых красивых шайб сезона в ВХЛ. Сегодня, 14 декабря, он помог магнитогорцам одержать победу, забив гол в овертайме в ворота «Челмета» — 3:2. Ему удалось совершить красивый слаломный проход, обыграть двух защитников и голкипера Сергея Мыльникова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорский клуб в домашнем поединке уступал челябинцам по ходу матча со счетом 0:2. Но сумел выровнять положение, сравняв счет за 8 минут до конца третьего периода.

Героем овертайма стал форвард «Магнитки» Михаил Грасс. Получив шайбу в своей зоне, он совершил классный сольный проход — убежал от защитника Никиты Телегина, вошел в зону соперника, эффектным финтом обыграл Владислава Юсупова, а затем завершил свой перфоманс броском из-под ноги под перекладину, поразив ворота Сергея Мыльникова.

Отметим, что в текущем чемпионате ВХЛ Михаил Грасс сыграл 30 матчей за «Магнитку», в которых набрал 21 (8+13) очков — это второй показатель в клубе по системе «гол+пас». Есть в его активе и одна игра за «Металлург» в сезоне-2025/2026. В КХЛ форвард провел в общей сложности 30 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

Видео: официальный сайт ВХЛ (vhlru.ru).