Хоккеист Евгений Кузнецов забил первый гол за «Салават Юлаев» в КХЛ (видео)

Воспитанник челябинского «Трактора» выдал мощный старт в уфимском клубе

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Новобранец уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу за команду в чемпионате КХЛ. Хоккеист стал одним из героев матча с «Барысом», в котором набрал 2 (1+1) результативных очка. Воспитанник челябинского «Трактора» ярко начал свою карьеру в уфимском клубе«, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В магнитогорском «Металлурге» у звезды КХЛ не срослось: главный тренер команды Андрей Разин не очень-то доверял Евгению Кузнецову и регулярно усаживал на скамейку для запасных. Зато в «Салавате Юлаеве» в хоккеиста поверили. И форвард заиграл!

В первом матче за клуб из Башкортостана Кузя отметился результативной передачей, а сегодня, 10 января, набрал 2 балла — забросил сам и ассистировал партнеру по команде. Форвард помог «Салавату Юлаеву» одержать победу над «Барысом», а уфимский клуб вышел на 7-ю место в Восточной конференции, подобравшись к «Трактору».

Напомним, что по ходу текущего сезона Евгений Кузнецов оказался в магнитогорском «Металлурге». В южноуральской команде форвард сыграл 15 матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков. Однако проводил немного времени на площадке. Накануне штаб клуба принял решение отправить хоккеиста на драфт отказов.