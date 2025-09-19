Хоккеист Евгений Кузнецов станет комментатором хоккейного клуба «Трактор»

Он попробует себя в качестве тележурналиста ОТВ

Хоккейный клуб «Трактор» объявил, что одним из комментаторов матча-открытия сезона в Челябинске станет… Евгений Кузнецов. Один из самых известных и титулованных воспитанников клуба станет соведущим Сергея Федотова в прямом эфире на телеканале ОТВ. Игра состоится в арене «Трактор» сегодня, 19 сентября.

«Комментатором сегодняшнего матча на ОТВ вместе с Сергеем Федотовым будет Евгений Кузнецов. До встречи в эфире! Будет точно весело», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Хоккейный клуб «Трактор» проведет первый домашний матч сезона-2025/2026 в чемпионате КХЛ. Его соперником будет нижнекамский «Нефтехимик». В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет также доступна на сайте 1obl.tv.