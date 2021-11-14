Тренерский штаб национальной команды России сумел договориться с ИИХФ о сокращении дисквалификации нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, сообщает Metaratings.
Отмечается, что теперь хоккеист сможет участвовать в турнирах, которые проводятся под эгидой ИИХФ. Таким образом, форвард сможет помочь сборной России на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине. Вскоре об этом будет объявлено официально.
Напомним, в 2019 году хоккеист «Вашингтона» был отстранен ИИХФ на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В этом сезоне 29-летний Кузнецов набрал 18 (5+13) очков в 14 матчах чемпионата НХЛ.
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