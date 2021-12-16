Международная федерация хоккея приняла решение на Международном хоккейном форуме, что российский форвард Евгений Кузнецов не сможет принять участие в Олимпийских играх в Пекине, сообщает ТАСС.
Форвард «Вашингтона» имеет право играть в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства, но до 12 июня 2023 года не может выступать за сборную России. Ранее представители Федерации хоккея России заявляли о ведении работы по сокращению срока дисквалификации спортсмена.
«Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного», — сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.
Напомним, в 2019 году хоккеист «Вашингтона» был отстранен ИИХФ на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В этом сезоне 29-летний Кузнецов набрал 18 (5+13) очков в 14 матчах чемпионата НХЛ.
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