Хоккеист Евгений Кузнецов не примет участие в Олимпийских играх — 2022

Экс-форвард «Трактора» не сыграет из‑за нарушения антидопинговых правил

«Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного»,

— сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.