Хоккеист Данила Юров забросил свою первую шайбу в НХЛ

Экс-игрок магнитогорского «Металлурга» принес победу «Миннесоте» в матче с «Рейнджерс»

Воспитанник челябинского хоккея Данила Юров принес победу «Миннесоте» в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в чемпионате НХЛ. Для российского форварда эта шайба стала первой в североамериканской лиге, а его команда победила соперника со счетом 3:1, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Важное событие в карьере Данилы Юрова случилось сегодня ночью, 21 октября. Форвард «Миннесоты» забросил вторую шайбу своей команды, которая в итоге стала победной. Южноуральский хоккеист сыграл на добивании, отправив шайбу в ворота соотечественника Игоря Шестеркина. Для российского форварда она стала первой в регулярном чемпионате НХЛ. Кроме того, эксперты лиги признали Данилу Юрова лучшим игроком матча.

Напомним, что Данила Юров родился и вырос в Челябинске, однако на взрослом уровне дебютировал в чемпионате КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга». В 2024 году вместе со «сталеварами» завоевал Кубок Гагарина. Кроме того, Данила Юров стал серебряным призером юниорского чемпионата мира — 2021 в составе сборной России.