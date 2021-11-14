Хоккеист челябинского «Трактора» отметился заброшенной шайбой за национальную команду на Кубке Карьяла

Сборная России обыграла Чехию со счетом — 5:2

Сегодня, 14 ноября, сборная России по хоккею завершила выступление на Кубке Карьяла — первом этапе Евротура. Россиян в заключительном матче турнира обыграли сборную Чехии со счетом 5:2.



Никита Тертышный из Трактора отметился заброшенной шайбой в матче. Нападающий впервые отличился в играх за сборную, сделав счет в матче 4:0 в пользу сборной России.



Сборная Россия по итогам Кубка Карьяла заняла 3 место финского этапа Евротура. Ранее российская команда уступила финнам (0:3) и шведам (2:4).

