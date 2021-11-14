Сегодня, 14 ноября, сборная России по хоккею завершила выступление на Кубке Карьяла — первом этапе Евротура. Россиян в заключительном матче турнира обыграли сборную Чехии со счетом 5:2.
Никита Тертышный из Трактора отметился заброшенной шайбой в матче. Нападающий впервые отличился в играх за сборную, сделав счет в матче 4:0 в пользу сборной России.
Сборная Россия по итогам Кубка Карьяла заняла 3 место финского этапа Евротура. Ранее российская команда уступила финнам (0:3) и шведам (2:4).
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