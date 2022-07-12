Хоккеист челябинского «Трактора» Лоуренс Пилут может подписать контракт с «Баффало» Игрок уже выступал в составе американской команды с 2018 по 2020 годы



Лоуренс Пилут провел два сезона в составе «Трактора» и стал бронзовым призером прошлого сезона. Всего в лиге защитник сыграл 117 матчей, забросил семь шайб и отдал 42 голевые передачи. Также в его активе 36 «хитов» и 193 блокированных броска. Ему принадлежит рекорд клуба по блокированным броскам за один регулярный чемпионат (93).



Ранее 26-летний хоккеист уже выступал в составе американской команды с 2018 по 2020 год, проведя 46 матчей и набрав 6 (1+5) очков. «Баффало» в прошедшем сезоне НХЛ занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.



Напомним, что что чешские легионеры «Трактора»

Экс-защитник челябинского «Трактора» Лоуренс Пилут может стать игроком клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз». 26-летний хоккеист уже выступал в составе американской команды с 2018 по 2020 год, проведя 46 матчей и набрав 6 (1+5) очков, сообщает «Чемпионат.com», ссылаясь на журналиста Лэнса Лисовски.Лоуренс Пилут провел два сезона в составе «Трактора» и стал бронзовым призером прошлого сезона. Всего в лиге защитник сыграл 117 матчей, забросил семь шайб и отдал 42 голевые передачи. Также в его активе 36 «хитов» и 193 блокированных броска. Ему принадлежит рекорд клуба по блокированным броскам за один регулярный чемпионат (93).Ранее 26-летний хоккеист уже выступал в составе американской команды с 2018 по 2020 год, проведя 46 матчей и набрав 6 (1+5) очков. «Баффало» в прошедшем сезоне НХЛ занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.Напомним, что что чешские легионеры «Трактора» также пропустят хоккейный сезон-2022/2023 в России . Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.

Хочешь сообщить нам новость?

Звони на телефоны 8-800-500-74-50, 8-902-603-60-40