В состав сборной России U17 вызван игрок челябинского хоккейного клуба «Белые медведи» Александр Рыков. Он принимает участие в тренировочном сборе для подготовки к Европейскому юношескому Олимпийскому фестивалю, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведи».
В УТЦ «Новогорск» проходит учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России U17 для подготовки к Европейскому юношескому Олимпийскому фестивалю, который пройдет с 13 по 17 декабря в Финляндии.
Тренерский штаб вызвал в сборную для подготовки 34 хоккеиста — 4 вратарей, 12 защитников и 18 нападающих. В состав вошел нападающий хоккейного клуба «Белые медведи» Александр Рыков. В нынешнем сезоне МХЛ Александр сыграл 14 матчей, в которых он забросил 4 шайбы и отдал 4 голевые передачи.
Тренировочные сборы продлятся до 4 декабря, после чего команда отправится в Финляндию, где выступит на Европейском юношеском Олимпийском фестивале. Российские юниоры выступят в группе А вместе со сборными Финляндии и Латвии.
Расписание матчей сборной России U17:
13 декабря, Финляндия — Россия. Начало матча — в 21:30 по челябинскому времени.
14 декабря, Россия — Латвия. Начало игры — в 18:00 по челябинскому времени.
Отметим, что полуфинальные матчи турнира пройдут 16 декабря, финал и матч за третье место — 17 декабря.
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