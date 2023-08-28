Хоккеист «Челмета» Артем Шварев признан лучшим нападающим турнира «Кубок Прикамья»

А челябинский клуб, несмотря на две победы, занял третье место

В Перми завершился предсезонный хоккейный турнир, в котором приняли участие четыре команды ВХЛ. Челябинский «Челмет» одержал две победы, но занял третье место, уступив лидерам лишь по разнице забитых и пропущенных шайб. Форвард южноуральской команды Артем Шварев был признан лучшим нападающим турнира, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

Челябинская команда здорово начала турнир, выиграв в стартовом поединке у одного из фаворитов ВХЛ тюменского «Рубина» — 3:2. «Челмет» к середине матча забросил три безответные шайбы благодаря усилиям Зиновьева, Кадышева и Шолохова. И хотя позволил соперникам отыграться, но довел-таки дело до победы.

Закрепить успех в поединке с «Зауральем» подопечным Максима Смельницкого не удалось — неожиданное поражение со счетом 1:3. Однако в заключительном матче турнира челябинцы одержали победу над хозяевами льда, выиграв у «Молота-Прикамья» со счетом 3:1.

Несмотря на две победы при одном поражении, «Челмет» занял итоговое третье место, уступив «Рубину» и «Зауралью» лишь по разнице забитых и пропущенных шайб. Организаторы турнира признали форварда челябинского клуба Артема Шварева лучшим нападающим турнира. Хоккеист в трех матчах набрал 3 очка (2 гола и 1 результативная передача).

Хоккей. Предсезонный турнир «Кубок Прикамья». Пермь, 25—27 августа. Результаты матчей:

25 августа. «Челмет» (Челябинск) — «Рубин» (Тюмень) — 3:2

26 августа. «Челмет» (Челябинск) — «Зауралье» (Курган) — 1:3

27 августа. «Челмет» (Челябинск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:1.

«Ребята сыграли так, как мы их и просили, — дисциплинированно. В целом турнир очень понравился. Благодарность организаторам за приглашение. Нам эти матчи пошли на пользу перед стартом сезона в ВХЛ», — отметил главный тренер ХК «Челмет» Максим Смельницкий.

Регулярный чемпионат ВХЛ сезона-2023/24 стартует для «Челмета» уже 4 сентября. В этот день челябинцы примут на своем льду пермский «Молот-Прикамье». Спустя два дня, 6 сентября, подопечные Смельницкого сразятся с «Ижсталью» из Ижевска.