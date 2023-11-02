Сегодня, 2 ноября, хоккейный клуб «Белые Медведи» одержал крупную победу в чемпионате МХЛ. На своем льду челябинцы обыграли «Сибирских снайперов» со счетом 7:1. Героем встречи стал форвард Егор Горбунов, который забросил четыре шайбы, сообщает пресс-служба ХК «Белые Медведи».
Счет матча в первом периоде открыли гости. Форвард «Сибирских снайперов» Илья Люзенков замкнул передачу партнера на дальней штанге. Челябинцы смогли вернуться в игру только во втором отрезке. Леонид Колодий отобрал шайбу за воротами соперника и ассистировал Егору Горбунову — форвард замкнул передачу партнера. После первой шайбы челябинцы пошли вперед, но допустили удаление и остались в меньшинстве. Но это не помешало хозяевам забросить вторую шайбу, убежав «2 в 1». Егор Горбунов оформил дубль.
В заключительном периоде «черно-белые» не собирались останавливаться. Егор Горбунов оформил покер, Степан Копысов отличился первой шайбой в МХЛ, а нападающие Илья Колояров и Дмитрий Киржаков записали на свой счет по голу. По итогу «Белые Медведи» одержали разгромную победу со счетом 7:1.
«Понимали, что соперник во второй встрече постарается добыть реванш. К этому мы были готовы. Так и получилось: была острая игра в исполнении двух команд, до какого-то момента не было понятно кто станет победителем. У нас были глупые ошибки, „Сибирские Снайперы“ имели возможность отличиться в контратаках, но здорово сыграл голкипер Данил Мошаров, не раз спасавший нашу команду. В третьем периоде забросили хорошие голы и одержали победу», — рассказал главный тренер «Белых Медведей» Марат Аскаров.
В семи прошедших играх «Белые Медведи» одержали пять побед и уступили в двух встречах. Подопечным Марата Аскарова теперь предстоит провести четырехматчевую гостевую серию. Первый соперник — нижнекамский «Реактор», с которым челябинцы сыграют 6 ноября.
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