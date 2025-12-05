Хоккеист Артемий Панарин достиг отметки в 900 очков в НХЛ

И стал восьмым россиянином, преодолевшим этот рубеж

Российский хоккеист клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 900 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Уроженец Коркино стал восьмым по счету россиянином, которому покорился такой рубеж, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард «Рейнджерса» отличился в матче с «Оттавой Сенаторз», прошедшем сегодня ночью, 5 декабря. Артемий Панарин забросил шайбу в пустые ворота и отметился результативной передачей, а его команда победила со счетом 4:2. Благодаря двум набранным баллам хоккеист набрал 900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь в его активе 311 заброшенных шайб и 589 передач в 781 матче.

Артемий Панарин стал восьмым российским хоккеистом в истории, которому удалось набрать 900 очков в чемпионатах НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину (1652 очка), Евгению Малкину (1375), Сергею Федорову (1179), Александру Могильному (1032), Алексею Ковалеву (1029), Никите Кучерову (1028) и Павлу Дацюку (918).

Артемий Панарин родился и вырос в Коркино, в юном возрасте занимался в СШОР «Трактор», однако профессионального роста добился после переезда в Московскую область, он выпускник хоккейной школы «Витязь». Ему 34 года, в НХЛ выступает с 2019 года, играл также за команды «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее мы рассказывали, каких успехов добились воспитанники хоккея Челябинской области в сильнейшей лиге мира. В общей сложности 41 наш земляк сыграл хотя бы один матч в НХЛ. Наибольших успехов достиг воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин.