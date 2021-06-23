ХК «Трактор» завершает формирование состава на сезон-2021/2022

Руководство челябинского хоккейного клуба удовлетворено селекцией в межсезонье

Гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин в интервью пресс-службе клуба признался, что в нынешнем межсезонье практически завершено формирование команды на следующий сезон, который стартует в конце августа. При этом одну из ключевых ролей при подписании контрактов с новыми игроками сыграл главный тренер клуба Анвар Гатиятуллин.

«Введение в КХЛ жесткого потолка зарплат улучшило наши возможности на трансферном рынке. Без этого важного шага „Трактор“ не сумел бы заполучить многих качественных игроков, которые находятся на контактах в команде. Сейчас, когда игроки выходят на рынок и в условиях жесткого потолка могут выбирать, то при прочих равных условиях важна фигура главного тренера. В этой связи велика роль Анвара Гатиятуллина. Его знания, интеллект, умение находить общий язык с людьми и спокойная манера работы идут в плюс», — отметил Иван Савин, признавшись, что на 80 процентов удалось выполнить намеченные цели в межсезонье.

Гендиректор ХК «Трактор» еще раз поблагодарил за проделанную работу на трансферном рынке Олега Усачева и Романа Беляева, благодаря которым удалось «собрать группу хороших хоккеистов с потенциалом», и добавил, что в этом году формированием команды занимался спортивный отдел клуба во главе с Александром Шининым и скаутская служба, которую возглавил Евгений Цыбук. «В селекционном процессе также принимал участие и главный тренер Анвар Гатиятуллин, а непосредственно в переговорах — я сам, сделки утверждал совет директоров клуба», — конкретизировал Иван Савин.

Отметим, что в межсезонье ХК «Трактор» был активным игроком на трансферном рынке, более чем наполовину обновив свой состав. Так, команду пополнили вратарь Эмиль Гарипов («Динамо» Москва), защитники Евгений Кулик («Спартак») и Альберт Яруллин («Ак Барс»), форварды Виталий Абрамов («Оттава», НХЛ), Кирилл Капустин («Северсталь»), Алексей Потапов («Авангард»), Тему Пулккинен («Локомотив»), Андрей Стась («Авангард»), Никита Тертышный («Югра», ВХЛ, пробный контракт) и Владимир Ткачев («Локомотив»). Покинули клуб 12 хоккеистов.