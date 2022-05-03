ХК «Трактор» подписал контракт с новичком Петром Хохряковым

Соглашение с форвардом рассчитано на два года

В хоккейном клубе «Трактор» первый новичок. Подписано соглашение с 32-летним воспитанником нижнекамского «Нефтехимика» Петром Хохряковым. Он отыграет в челябинском клубе два сезона, сообщает пресс-служба клуба.

«Петр Хохряков — универсальный форвард, выполняющий на льду большой объем черновой работы. Одно из его сильных качеств — умение персонально играть против лидеров соперника, что очень ценно в современном хоккее, как и то, что Хохряков может быть одинаково полезен на обеих сторонах площадки. Также нужно отметить его бойцовские качества и характер, позволяющие реализовывать тот потенциал, который в нем заложен. Рады видеть Петра в „Тракторе“ и уверены в успехе нашего сотрудничества», — заявил генеральный директор клуба Иван Савин.

В сезоне 2014/2015 Петр Хохряков стал обладателем Кубка Гагарина в составе питерского СКА. Также в КХЛ выступал за омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».

В сезоне 2021/2022 Хохряков в составе башкирского клуба принял участие в 37-ми матчах и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+4».

В плей-офф форвард сыграл 11 встреч, забросил одну шайбу и отдал три голевых передачи. Также в активе новобранца «черно-белых» шесть матчей за студенческую команду страны и золото Универсиады-2009 в Харбине. За молодежную сборную Петр Хохряков сыграл шесть игр и набрал 3 (1+2) очка.