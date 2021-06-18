ХК «Трактор» отменил сборы в Финляндии

Тренировки пройдут в Челябинске с 15 июня по 2 августа

Хоккейный клуб «Трактор» скорректировал план предсезонной подготовки команды. Из-за ограничений пересечения границы с Финляндией первый этап сборов, планируемый в Паюлахти, отменен. «Трактор» будет готовиться к сборам в Челябинске, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

«В связи с действующими ограничениями пересечения границы Финляндии, а также официальными рекомендациями органов здравоохранения Финляндии, касающихся предотвращения распространения вируса COVID-19, проведение первого этапа сборов в Паюлахти будет невозможно», — сообщили представители клуба на официальном сайте команды.

Челябинские сборы хоккеистов стартуют 15 июля. Уже 13 июля у игроков начнется медицинский осмотр. До 2 августа сборы проведут на ледовой арене «Трактор», а с 3 по 8 августа челябинцы примут участие в турнире в городе Сочи.

До старта регулярного чемпионата КХЛ 1 сентября игроки «Трактора» проведут сборы на родной ледовой арене и примут участие в Кубке губернатора Челябинской области с 23 по 27 августа. План подготовки может быть скорректирован.