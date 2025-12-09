Каратисты из Челябинска завоевали медали на первенстве России

Победителем соревнований стал Арсений Райзер

На первенстве России по карате в Нижнем Новгороде четыре медали завоевали челябинские каратисты. Победителем соревнований стал Арсений Райзер. Бронзовые награды достались еще двум воспитанникам тренера Артура Надершина. Третье место в разделе «ката» занял Роман Коваленко, сообщает региональное министерство по физической культуре и спорту.

Состязания в Нижнем Новгороде проходило в нескольких возрастных категориях — среди юношей и девушек 12—13 лет и 14—15 лет, а также среди юниоров и юниорок 16—17 и 18—20 лет. Спортсмены бились за награды в разделах «кумите» и «ката». В общей сложности первенство России собрало почти 2000 участников из 70 регионов страны. Они разыграли 52 комплекта наград.

Результативно выступили в соревнованиях воспитанники тренера Артура Надершина из челябинской СШОР «Динамо». Золото первенства страны завоевал Арсений Райзер (юноши 16—17 лет, весовая категория до 61 кг). Бронзовые медали на счету Игоря Гайнутдинова (юноши 16—17 лет, свыше 76 кг) и Софьи Муллагалиевой (девушки 14—15 лет, до 47 кг).

Кроме того, отличился челябинский каратист и в разделе «ката» (бесконтактная дисциплина) — бронзовую медаль завоевал Роман Коваленко из СШОР «Мастер» в категории среди юношей 18—20 лет (тренер Лилия Хисамова).

Фото: Федерация карате Нижегородской области и из личного архива Артура Надершина и Лилии Хисамовой