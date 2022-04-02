Сегодня, 2 апреля, челябинский клуб «Челбаскет» завершил свое выступление в Суперлиги-2 в сезоне 2021/2022. В заключительной игре наша команда обыграла тобольский «Нефтехимик» — 87:75 и закончила сезон на 7-й строчке. Капитан челябинской команды Василий Гладышев провел свой последний матч в карьере, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В отличии от предыдущих матчей плей-аута подопечным Евгения Сорокина пришлось приложить немало усилий для победы. Игра прошла в упорной и ожесточенной борьбе между командами. Лишь к концу второй четверти челябинцам удалось нарастить преимущество — 48:39. После большого перерыва наши баскетболисты не расслабились и довели дело до победы — 87:75.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Челбаскета» Никита Перцев (20 очков). Также хороший матч провел Андрей Логинов. Он смог набрать 19 очков, 8 подборов, 3 передачи и 4 перехвата. Баскетбольный клуб «Челбаскет» завершил сезон на 7-й строчке турнирной таблицы Суперлиги-2.

Также свой последний матч в карьере провел капитан челябинской команды Василий Гладышев! Василий в 17-летнем возрасте дебютировал в челябинском клубе, затем 15 лет выступал за другие команды. В 38 лет вернулся на родину, чтобы еще немного поиграть в родном клубе и завершить карьеру. В интервью Первому областному информагентству игрок вспоминает, как зарождался профессиональный баскетбол в Челябинске.

Напомним, что другой южноуральский баскетбольный клуб «Металлург» вышел в полуфинал Суперлиги‑2. Магнитогорцы в двух матчах обыграли ростовский БАРС-РГЭУ и вышли в полуфинал турнира, где встретится с «Чебоксарскими Ястребами». Первая игра пройдет в Магнитогорске 7 апреля. Начало матча в 18:00.