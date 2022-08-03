Капитан «Белых медведиц» Екатерина Прозорова продлила контракт с челябинским клубом

Соглашение с хоккеисткой рассчитано на один сезон

Хоккеистка Екатерина Прозорова заключила новый контракт с челябинским клубом «Белые медведицы», продлив соглашение на один сезон. В минувшем сезоне она являлась капитаном команды, сыграв за «черно-белых» 32 матча, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

Екатерина Прозорова родилась и выросла в Иркутске, однако хоккейное образование получила в Красноярске. Здесь и состоялся ее дебют в 17-летнем возрасте на профессиональном уровне. С 2012 по 2016 годы хоккеистка выступала за местную команду «Бирюса». Затем в ее карьере были СКСО (Екатеринбург), ХК «Горный» (Санкт-Петербург), «Томирис» (Нур-Султан) и «Ледяные крылья» (Ярославль). В составе «Томириса» Екатерина Прозорова дважды становилась серебряным призером чемпионата Казахстана.

В минувшем сезоне спортсменка начинала сезон в Ярославле, где была капитаном команды. Но из-за финансовых проблем в клубе вынуждена была сменить обстановку, перебравшись в Челябинск. В «Белых медведицах» защитник отыграла в сезоне-2021/2022 матча в статусе капитана команды.

Напомним, что в чемпионате ЖХЛ сезона-2021/2022 «Белые медведицы» заняли итоговое 8-е место. В этом межсезонье в команде был сформирован новый тренерский штаб — в клуб пришли Любовь Вафина и Сергей Яковенко. Руководству челябинского клуба удалось заключить новые соглашения с лидерами команды Миленой Третяк и Светланой Прокопенко, вернуть в Челябинск опытных Екатерину Лебедеву и Анну Виноградову.