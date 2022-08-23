Какую историческую традицию нужно сломать хоккеистам «Трактора» на Кубке губернатора?

Победители предсезонного турнира в Челябинске не завоевывали в этом же сезоне Кубок Гагарина

Завтра, 24 августа, в арене «Трактор» стартует хоккейный предсезонный турнир — «Кубок губернатора Челябинской области». В этом году он пройдет в 9-й раз. В борьбе за трофей сразятся четыре команды. Первое областное изучает историю проведения турнира, находит мистические совпадения и приходит к выводу, что выигрывать трофей — плохая примета для хоккеистов «Трактора».

Хоккейный Кубок губернатора по традиции проходит в конце августа, то есть в аккурат перед стартом нового сезона в Континентальной хоккейной лиге. Логично, что наставники участвующих в нем команд, как правило, рассматривают турнир как последний этап подготовки к стартующему сезону в КХЛ. Своего рода генеральный прогон в боевых условиях. Ну и решают, параллельно свои локальные задачи — сочетания в звеньях, игру в неравных составах и т. д.

А еще нужно учитывать, что хоккеистов к этому времени стараются выводить уже к физической форме, близкой к оптимальной. Все это вкупе дает болельщику наиболее полное представление об игре любимой команды перед стартом чемпионата.

Так, наверное, происходит со всеми предсезонными хоккейными турнирами в других городах, которые проходят примерно в эти же сроки. Но челябинский Кубок губернатора, если углубляться в историю его проведения, опровергает все вышесказанные слова. Потому что слишком разнятся результаты и игра команд на нем и в «гладком» чемпионате КХЛ.

Начнем с того, что команда, выигрывавшая Кубок губернатора, ни разу не завоевывала в этом же сезоне Кубок Гагарина. Да, можно делать скидку на то, что тот же «Трактор», «Нефтехимик» или «Автомобилист» не гранды российского хоккея и вообще никогда в своей истории не становились сильнейшим хоккейным клубом страны. Даже в советскую эпоху. Однако ни «Авангард», ни «Магнитка», ни «Салават Юлаев» почему-то тоже неудачно выступали в КХЛ, ранее выигрывая челябинский предсезонный турнир.

Кубок губернатора Челябинской области по хоккею. Победители турнира:

2011 — «Металлург» (Магнитогорск)

2012 — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

2013 — «Трактор» (Челябинск)

2014 — не проводился

2015 — «Авангард» (Омск)

2016 — «Трактор» (Челябинск)

2017 — не проводился

2018 — «Салават Юлаев» (Уфа)

2019 — «Трактор» (Челябинск)

2020 — не проводился

2021 — «Автомобилист» (Екатеринбург)

С челябинским «Трактором» вообще странная история. Команда выигрывала домашний предсезонный турнир в 2013, 2016 и 2019 году. То есть раз в три года. Цепочку сами можете продолжить. По логике вещей, выходит, что южноуральцы в этом году завоют трофей. Но делать этого все-таки не стоит. Мистика в том, что если «черно-белые» выигрывают Кубок Губернатора, то проваливают сезон в КХЛ. Дважды команда вовсе не попадала в плей-офф, а в третьем случае с треском вылетала из розыгрыша Кубка Гагарина в первом же раунде.

Впрочем, любая логическая цепочка может ломаться, а исторические параллели разрушаться. В конце концов, победа на домашнем турнире на глазах у соскучившихся по хоккею болельщиков — это просто приятно. Тем более если при этом команда показывает красивую и грамотную игру. Да и дает возможность игрокам с хорошим настроением вкатиться в новый сезон, обрести психологическую уверенность. Лишь бы этого запала хватило надолго и не отразилось на усталости уже после первого месяца регулярного чемпионата.

Кубок губернатора Челябинской области-2022 по хоккею. Расписание турнира

24 августа

15:00. Барыс vs Автомобилист

19:00. Трактор vs Металлург

25 августа

15:00. Автомобилист vs Металлург

19:00. Трактор vs Барыс

27 августа

13:00. Металлург vs Барыс

17:00. Трактор vs Автомобилист