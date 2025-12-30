Какие спортивные новости вызвали интерес у читателей в 2025 году

Лидером по количеству просмотров на сайте 1obl.ru стал анонс о вечере бокса в Челябинске

Вечер профессионального бокса, прошедший 18 апреля во дворце спорта «Юность», вызвал большой интерес в Челябинске. Главным образом потому, что на этом событии свой последний бой в карьере провел Сергей Ковалев. Анонс этого события вызвал наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Рассказываем, какие еще события нашли отклик у наших читателей, и еще раз убеждаемся в том, что хоккейная тематика у жителей региона — тема номер один!

Открывает наш хит-парад самая свеженькая новость, а в центре ее внимания оказался боксер Эдмонд Худоян. На чемпионате мира IBA спортсмен из Златоуста завоевал серебряную медаль. В равном бою в финале он уступил сопернику из Азербайджана.

Наш корреспондент не поленился и отправился в челябинский аэропорт, чтобы встретить земляка после крутого выступления на турнире в Дубае. Эдмонд Худоян рассказал сайту 1obl.ru о прошедших соревнованиях, а его слова и свежие фотографии разлетелись по соцсетям, как горячие пирожки на ярмарке в мороз.

Дата публикации: 20.12.2025 г.

Репортаж из аэропорта о встрече боксера читайте в материале нашего корреспондента здесь.

А вот и еще одна свежая новость, на сей раз хоккейная. Причем связана она не с «Трактором», а с его фарм-клубом «Челмет». Успешная игра челябинцев в чемпионате ВХЛ привлекла внимание болельщиков. Поэтому и новость о результативной серии «черно-белых» нашла отклик у наших читателей.

«Челмет» выиграл домашний поединок у команды «Торпедо-Горький» со счетом 6:3. Подопечные Марата Аскарова благодаря этой победе поднялись на 9-е место в турнирной таблице. Кто знает, какой интерес будет к «черно-белым» к старту плей-офф, — а ведь фарм-клуб «Трактора» вполне может в нынешнем сезоне побороться и за титул чемпиона России.

Дата публикации: 21.12.2025

Репортаж о победном матче «Челмета» в ВХЛ можно прочитать здесь.

Всероссийская массовая гонка в нашем регионе проводится ежегодно, но почему-то в 2025-м вызвала большой интерес у жителей Челябинской области. В этом году она была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а регистрация на забеги проходила через портал «Госуслуги».

Возможно, хорошая погода накануне мероприятия повлияла на настроение южноуральцев. Все они стали внимательно изучать программу соревнований и можно ли еще успеть заявиться на забеги. Ну а мы им в этом помогли, опубликовав подробную программу мероприятия, и заверили, что еще можно заскочить на подножку уходящего поезда.

Кстати, в южноуральской столице на старт «Лыжни России — 2025» вышли 7 тысяч горожан, в городах области мероприятие собрало 19 тысяч любителей активного отдыха и здорового образа жизни. Приятно, что мы помогли достичь таких высоких показателей.

Дата публикации: 07.02.2025 г.

Читать текст анонса здесь.

Одним из главных спортивных событий 2025 года стало установление снайперского рекорда Александра Овечкина. Российский хоккеист в апреле забросил 895-ю шайбу в НХЛ и таким образом стал лучшим снайпером в истории лиги. На фоне этого события активизировались предприимчивые хоккейные болельщики. Они стали выкладывать на бесплатном сайте объявлений различные вещи и атрибуты, связанные с именем великого игрока.

Среди лотов оказался и чемпионский перстень спортсмена за победу в Кубке Стэнли, а выставил его на продажу житель Челябинска. Почему-то именно это украшение вызвало большой интерес у читателей нашего сайта. Кстати, перстень не оригинальный, а подделка, и продавал его болельщик за 950 рублей. Выкупили его уже на следующий день.

Дата публикации: 08.04.2025 г.

Читать новость полностью здесь.

Больших традиций в фигурном катании у Челябинской области нет. Но это не мешает нашим землякам любить этот вид спорта, восхищаться мастерством титулованных спортсменов. Благо в нашем регионе каждый год проводят топовые турниры с участием звезд российского и мирового фигурного катания.

Вот и этап Гран-при, прошедший в Магнитогорске, был в центре всеобщего внимания. Запомнилась прежде всего драматичная развязка в мужском одиночном катании, в которой вырвал победу Марк Кондратюк. Он опередил Григория Федорова лишь на 14 сотых балла! Такую драматичную развязку оценили наши читатели, новость на 1obl.ru попала в топ по количеству просмотров уходящего года.

Дата публикации: 26.10.2025 г.

Читать новость и о драматической развязке в соревнованиях по фигурному катанию здесь.

Наш регион стал первым российским городом, в котором приняли региональную программу по развитию баскетбола, причем аж до 2030 года. Ее разработали по поручению губернатора Алексея Текслера, глава региона уже утвердил документ.

Программу разрабатывали на протяжении двух лет. В числе ее целей — вовлечение в занятия баскетболом жителей Челябинской области и улучшение результатов спортивных команд. Кроме того, реализация программы позволит повысить уровень подготовки спортивного резерва для сборных команд Челябинской области по баскетболу и проводить еще больше мероприятий разного уровня.

Дата публикации: 11.01.2025 г.

Подробности этой новости размещены по ссылке.

В сезоне-2024/2025 хоккеисты «Трактора» радовали нас не только своей игрой, но и победами. Наша команда дошла до финала Кубка Гагарина, где встретилась с ярославским «Локомотивом». Увы, челябинцы в решающих матчах за Кубок Гагарина уступили соперникам, хотя были как никогда близки к тому, чтобы впервые в своей истории завоевать чемпионский титул.

Пресс-конференция штаба «черно-белых» по итогам сезона вызвала большой интерес у любителей хоккея в Челябинске. На ней главный тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру объяснил причины поражения нашей команды в серии матчей с «Локомотивом». По мнению канадского специалиста, виной всему плохая реализация голевых моментов его подопечных. Ну и дал понять, что нашей команде немного не хватило удачи.

Дата публикации: 23.05.2025 г.

Эта новость на нашем сайте доступна по ссылке.

Хоккейный матч челябинского «Трактора» и казанского «Ак Барса» открывает наш топ-3 самых просматриваемых материалов по итогам 2025 года. Наша команда в столице Татарстана потерпела хоть и заслуженное, но обидное поражение со счетом 2:6. Игру испортили судьи, которые слишком уж часто свистели в нашу сторону.

Главный арбитр встречи Сергей Кулаков принял какое-то безумное решение, выписав 5-минутный штраф защитнику «Трактора» Логану Дэю. Он усмотрел в действиях американца «колющий удар клюшкой», хотя тот по-дружески похлопал по спине оппонента. Примерно так же мы делаем, если видим, как человек поперхнулся. Хозяева льда тогда забили в большинстве 5-ю шайбу, интрига в матче умерла.

Дата публикации: 12.03.2025 г.

Кстати, та игра запомнилась и красивейшим голом-лакроссом в исполнении Максима Шабанова. Вспомнить те события можно по ссылке.

Большое количество просмотров вызвала и печальная новость. 20 мая ушел из жизни после продолжительной болезни один из самых титулованных боксеров Челябинской области Александр Шкаликов. Четырехкратный чемпион России скончался в Копейске на 55-м году жизни. Он является родным братом известного боксера-профессионала Андрея Шкаликова.

Братья Шкаликовы гремели на всю страну в середине 90-х прошлого века. Старший, Андрей, выбрал путь профессионального боксера. Младший, Александр, громил соперников на любительском ринге, входил в состав национальной сборной. Он четыре раза побеждал на чемпионате России, становился серебряным призером Игр доброй воли, принимал участие в чемпионатах мира и Европы.

Дата публикации: 20.05.2025 г.

Печальную новость мы опубликовали здесь.

И вот он, лидер по количеству просмотров! Удивительно, но самым «читабельным» стал анонсовый материал, в котором мы рассказали о предстоящем в Челябинске событии. Речь идет о вечере профессионального бокса, прошедшем 18 апреля во дворце спорта «Юность».

В главном бою вечера вышел на ринг наш прославленный земляк Сергей Ковалев. Он заранее сообщил, что этот поединок станет для него последним в профессиональной карьере. Это, по всей видимости, придало турниру дополнительный колорит и значимость. Кстати, наш земляк победно завершил свою карьеру и сделал хороший подарок любителям бокса на Южном Урале.

Дата публикации: 17.04.2025 г.

Читать анонс события здесь.

Дорогие друзья! Спасибо, что вы с нами и интересуетесь спортивной жизнью Южного Урала. Для нас важно быть вашим надежным проводником в мире побед и рекордов наших земляков. Желаем вам в наступающем году ярких событий, вдохновения и, конечно, новых триумфов наших спортсменов! Пусть каждый день приносит хорошие новости.

