Известный ультрамарафонец пройдет пешком 500 км по дорогам Челябинской области

Эдуард Цвигун планирует преодолеть расстояние за 14 дней

Российский ультрамарафонец в рамках собственного проекта «Я иду, открываю Россию» стартовал в новом для себя испытании — за 14 дней он планирует пройти пешком около 500 километров по дорогам Челябинской области, сообщает дирекция проекта «Я иду, открываю Россию» в соцсетях.

Эдуард Цвигун широко известен в России благодаря своим походам на дальние расстояния. В рамках собственного проекта он преодолевает многокилометровые расстояния и делится своими впечатлениями в соцсетях, доказывая, что нет предела человеческим возможностям. В октябре он совершил пеший маршрут по Тюменской области. В течение 14 дней он прошел чуть более 500 км за 14 дней. Ранее подобным образом он совершал длительные переходы в Свердловской и Курганской областях.

Российский путешественник накануне взял старт в Челябинской области. Точкой отсчета была выбрана Аллея Славы. В начале дистанции компанию ему составили представители клуба «Активное долголетие» и челябинский инструктор по северной ходьбе Светлана Макаревич.

В первый день Эдуард Цвигун преодолел дистанцию 30 км. Маршрут проходил через челябинский городской бор, по берегу Шершневского водохранилища, а конечная точка первого дня — поселок Полетаево. К концу второго дня путешественник финишировал в Чебаркуле. В общей сложности за два дня ультрамарафонец прошагал около 75 км.

Сейчас Эдуард Цвигун уже прошел город Миасс и держит курс на поселок Нижний Атлян. Подробно наблюдать за продвижением Эдуарда можно на сайте https://мыоткрываем.рф/74. Там же он фиксирует свое нахождение на фотографиях и загружает их на сайт. В планах спортсмена — дойти пешком до Сатки, затем сменить курс и добраться до Златоуста, после чего через Аргазинское водохранилище дойти до Аргаяша и вернуться в Челябинск.

Проект «Я иду, открываю Россию» в Челябинской области реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.