Более 600 участников из 20 команд соберут межрегиональные соревнования по карате «Кубок Студии спорта». В течение двух дней, 18 и 19 ноября, хозяева татами, гости из Курганской, Омской, Свердловской, Оренбургской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан определят звание лучшего. Челябинскую область представят сильнейшие спортсмены, сообщает региональный Минспорт.
Эти соревнования, по словам организаторов, являются одними из крупнейших на Урале по составу и количеству участников. Среди них — победители и призеры всероссийских и международных турниров, первенств и чемпионатов России, Европы и мира.
За награды турнира в дисциплинах ката и кумите будут бороться спортсмены от 6 лет и старше. Также дополнительно будет включена абсолютная весовая категория. Уже известно, что на соревнованиях в Копейске выступят лидеры сборной Челябинской области — заслуженный мастер спорта Евгений Плахутин и мастер спорта международного класса Александр Пшеницын.
Торжественное открытие состоится 18 ноября в 13:00. В нем примут участие ветераны спорта, руководители спортивных организаций и представители министерства спорта Челябинской области.
Добавим, что ранее в городе Орле подвели итоги чемпионата и первенства мира по всестилевому карате. В соревнованиях приняли участие более 2800 спортсменов из 27 стран. Хорошие результаты показали спортсмены из Челябинской области. В общей сложности южноуральцы завоевали восемь медалей.
Возрастное ограничение: 6+
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