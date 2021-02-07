Сегодня на лыжном курорте «Банное» проходит второй день этапа Кубка мира по сноуборду. Однако из-за непогоды старт квалификации решили отложить на неопределенное время. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.
«В связи с сильным ветром и погодными условиями старт квалификации на Кубке мира по сноуборду на „Банном“ переносится на неопределенное время»,— сообщили в ведомстве.
Отметим, накануне утром, в первый день соревнований, старты также отложили из-за непогоды. Но всего на полчаса. Сколько времени придется ждать спортсменам сегодня — пока неизвестно.
О старте квалификации будет сообщено позже.