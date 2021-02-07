Из-за непогоды на «Банном» отложили старт квалификации

Сегодня должны пройти соревнования в дисциплине «параллельный слалом» в рамках этапа Кубка мира по сноуборду

Сегодня на лыжном курорте «Банное» проходит второй день этапа Кубка мира по сноуборду. Однако из-за непогоды старт квалификации решили отложить на неопределенное время. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

«В связи с сильным ветром и погодными условиями старт квалификации на Кубке мира по сноуборду на „Банном“ переносится на неопределенное время»,— сообщили в ведомстве.

Отметим, накануне утром, в первый день соревнований, старты также отложили из-за непогоды. Но всего на полчаса. Сколько времени придется ждать спортсменам сегодня — пока неизвестно.

О старте квалификации будет сообщено позже.