/ Южноуральский бадминтонист взял «золото» турнира Russian Open-2018

Владимир Иванов готовится в Чемпионату мира.

Накануне южноуральский спортсмен Владимир Иванов показал высокие результаты на предшествующем Чемпионату мира турнире. Russian Open-2018 завершился во Владивостоке. Бадминтонист завоевал «золото» турнира, выступая в миксте со спортсменкой из Кореи Ким Мин Кен. Еще одну награду, только бронзовую, спортсмен взял в паре с россиянином Иваном Созоновым.

С корейской спортсменкой я встал в первый раз. Это был очень полезный и интересный опыт — играть с бадминтонисткой из Азии, особенно перед чемпионатом мира. Там мы столкнемся с сильнейшими игроками мира и должны будем показывать максимум. Подготовка, включая старт на Russain Open, дала нам очень много в этом плане — адаптация, хорошие тренировки, хорошие спарринг-партнеры, игровая практика с хорошими соперниками. Перед чемпионатом мира наш главный тренер Клавдия Майорова через клуб договорилась с корейским тренером, чтобы мы сыграли микст. Думаю, это была очень хорошая идея, тем более это принесло победу после неудачи в паре, что подняло настрой перед Чемпионатом мира. — рассказал бадминтонист Владимир Иванов.

Следующим турниром для челябинского спортсмена станет Чемпионат мира. Турнир стартовал в понедельник, 30 июля, в китайском Нанкине. Иванов и Созонов благодаря высокому номеру посева освобождены от игр первого раунда, они начнут борьбу за награды с 1/16 финала.