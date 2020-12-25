Итоги первого дня чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске

Соревнования проходят на ледовой арене «Трактор»

В Челябинске 24 декабря стартовал крупный турнир — чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Первый день соревнований был насыщен событиями. На льду выступали спортсмены в трех дисциплинах: короткая программа у мужчин, ритм-танец, пары с короткой программой. Также состоялась красочная церемония открытия чемпионата России.

Среди мужчин победу одержал Михаил Коляда, который заработал 102,48 балла. Всего на 4 пункта отстал Макар Игнатов и занял вторую строчку. Третьим стал Матвей Кондратюк, который заработал 90 очков.

В ритм-танце лучшими стали Александра Степанова и Иван Букин, общий балл у них 87,28. Следом расположились пары Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (84,02), затем Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (80,19).

Завершали первый день соревнований пары с короткой программой. В этой дисциплине лидирующую позицию заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. За технику и компоненты выступления они получили в общей сумме 80,65 балла. Следом с 77,48 очка расположились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — у них 77,01 балла.

Сегодня, 25 декабря, на льду арены «Трактор» ожидаются выступления с произвольными танцами, произвольная программа у мужчин и короткая программа женщин, где выступят звезды российского и мирового фигурного катания. Кстати, уже определятся первые победители и призеры чемпионата России.