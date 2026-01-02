Истории челябинских спортсменов, которые нас потрясли в 2025 году

Составили для вас рейтинг лучших публикаций на сайте 1obl.ru

Репортаж в День парашютиста с калачевского аэродрома, трогательная история о прикованной к инвалидному креслу челябинской армрестлерши, откровения олимпийского чемпиона по дзюдо и праймовое интервью с футболистом Вильфридом Эза — эти и многие другие материалы вызвали наибольший интерес у читателей сайта 1obl.ru в 2025 году. Мы собрали для вас рейтинг этих и других лучших спортивных материалов года, которые стоит прочитать, если вы их пропустили.

Жизнь челябинской спортсменки разделилась на два временных отрезка — до и после операции. В 13 лет Дарье Пироговой неудачно удалили позвоночную грыжу, в результате которой девочка осталась прикованной к инвалидному креслу. Понадобилось около 7 лет на то, чтобы принять этот факт и начать строить новую жизнь почти с нуля.

Занятия спортом помогли девушке обрести себя, сделали ее сильной. Накануне Дарья Пирогова в составе сборной России завоевала титул чемпионки мира по армрестлингу среди инвалидов. Наш корреспондент встретился со спортсменкой и пришел к выводу, что у нее сильные не только руки, но и характер.

Что думает сама спортсменка о своей судьбе и будущей карьере — обязательно к прочтению здесь.

Свою любовь к горам челябинка Татьяна Кондратенко открыла случайно — вслед за мужем, который уходил в походы, чтобы отдохнуть от быта. Спустя три года она уже не представляет себя без горного туризма, который стал для нее пространством свободы. В интервью она рассказала, зачем снова и снова идет на Большой Нургуш, как однажды едва не заблудилась в глухих местах и сколько стоит старт в этом виде отдыха на Южном Урале.

Кто знает — может быть, и вы вдохновитесь историей челябинки и откроете для себя удивительный мир горных вершин Южного Урала. Красивые фотографии к материалу прилагаются, а прочитать его можно здесь.

Знаете ли вы, что в челябинской лыжной школе есть музей, хранящий историю настоящих «белых дьяволов»? Так немцы называли наших бойцов-лыжников, наводивших на них ужас. Сегодня награды, письма, фотографии и снаряжение этих героев бережно хранятся в стенах спортшколы. Но скоро реликвии могут обрести новый дом — там, где когда-то и готовились эти отряды, в районе Карпова пруда, рядом со строящимся современным лыжным комплексом.

История уральских лыжных батальонов масштабна: 80 формирований, созданных в войну, и около 50 тысяч бойцов, прошедших подготовку в челябинских «Шершнях», чтобы затем отправиться на передовую. Наш корреспондент посетил музей, запечатлел на фото редкие экспонаты и реликвии, а еще пообщался с директором СШОР-5 Владимиром Вороновым. Он рассказал много любопытных историй. Читать материал полностью.

История семьи Станишевских — пример серьезных жертв ради детского таланта. Из-за отсутствия в Челябинской области современной аэротрубы их 12-летней дочери Анне, влюбленной в парашютный спорт, приходится тренироваться в Москве или Санкт-Петербурге. Практически каждые выходные и каникулы для них — это перелеты.

Как это меняет жизнь семьи и что думает об этом сама юная чемпионка? Корреспондент ИА «Первое областное» встретился с Анной Станишевской и ее мамой. Они произвели на него большое впечатление. Кстати, челябинская лицеистка — круглая отличница, редко пользуется гаджетами и очень много читает книги.

Читать интервью с этой удивительно одаренной девушкой здесь.

Ивуарийскиц форвард ФК «Челябинск» накануне дебюта команды в Первой лиге выдал огненное интервью, которое растиражировали многие федеральные СМИ, а комментаторы цитировали игрока в репортажах матчей команды.

Что такого занимательного сказал Вильфрид Эза? Он пообещал наколотить 20 голов за сезон в Первой лиге, заявил, что хочет забить питерскому «Зениту» в российской Премьер-лиге и признался, что его кумир — экс-форвард национальной сборной Артем Дзюба.

Если не читали интервью и громкие фразы футболиста — вам обязательно сюда. Заодно, можете теперь сравнить насколько слова ивуарийца разошлись с делом.

Наш титулованный дзюдоист вообще-то уже давно живет в Сочи, занимает важную должность. Олимпийский чемпион-2012 не так часто приезжает домой, но наш корреспондент его поймал на соревнованиях Russian Judo Tour в Челябинске. Мансур Исаев с радостью вспомнил о главной победе в своей карьере и поделился любопытными подробностями о событиях 13-летней давности.

«Сейчас я расскажу такие вещи, о которых не все знают. Перед финалом я скрылся от всех в специальной комнате, хотелось побыть одному. И как-то незаметно слезы нахлынули, стал рыдать навзрыд, не мог остановиться. Вспомнил все — как первый раз пришел на дзюдо, свою семью, родителей, друзей, товарищей по команде, болельщиков... Этот эмоциональный порыв помог, я как будто стал другим человеком. Выходил на финальную схватку с твердым намерением победить. Я знал, что свой шанс не упущу!», — вот эту реплику Мансура Исаева можно распечатать, вставить рамку и повесить в спортшколах как мотивационный призыв к действию.

Что еще сказал наш титулованный спортсмен? Вам обязательно сюда.

«Жизнь на этом не заканчивается» — этот принцип лежит в основе работы с осужденными челябинской женской колонии № 4. Несмотря на серьезные статьи и повторные судимости, женщины здесь получают шанс найти себя в новом деле. Одним из таких дел стали шахматы: кружок пользуется спросом, а победа в турнире — предмет гордости. Администрация поощряет игру, считая ее отличным тренажером для ума и воли.

В День шахмат мы увидели этот интерес своими глазами и сыграли с сильнейшей шахматисткой колонии. Мы побывали внутри и подготовили рассказ о буднях и увлечениях женщин за решеткой. С радостью делимся и с вами этой историей для чтива в новогодние праздники.

А это история о двух талантливых девушках, которые мечтают о победах в ММА — смешанном боевом единоборстве. Били, бьют и будут бить — примерно по такому принципу живут Алекса и Ева Ставинчук. Нет, они миролюбивые и никому не причиняют зла. Но становятся беспощадными к соперницам в октагоне.

Откуда у них такое желание заниматься боевыми единоборствами и чем они выделяются на общем фоне — узнавал наш корреспондент.

Кстати, хоть они и сестры-близняшки, но абсолютно разные по характеру. Чем еще они отличаются — узнаете, если прочитайте наш материал про талантливых и сильных спортсменок.

«Помните, как сказал великий путешественник Федор Конюхов? А че дома-то сидеть? Вот и мы стараемся как можно больше времени проводить на воздухе, вести активный и здоровый образ жизни. Спорт нас объединяет, помогает нам быть крепкой и дружной семьей», — сказал нашему корреспонденту Евгений Журбенко.

Он — тренер с многолетним стажем по гребле на байдарках и каноэ. А теперь прививает любовь к этому виду спорта своих детей. У него их трое — Максим, Юлия и Таисия. Все они — амбициозные, стремятся доказать, что суровый климат на Южном Урале и долгая зима не смогут остановить тех, кто по-настоящему верит в свой успех.

Наш корреспондент пообщался с ребятами и их отцом, а еще сделал классные фотографии с их тренировки. Текст с классными кадрами — услада для глаз, переходите по ссылке, если хотите увидеть красоту.

Можете себе представить, что чувствует человек, который осознанно подставляет свою голову под удар, способный сломать челюсть? Для большинства это немыслимо. Но для челябинского силача Дениса Вильданова это почти что профессия.

В мире спортивных пощечин нет перчаток, кап или правил защиты. Есть только открытая ладонь, щека соперника и суровая реальность, в которой нокаут, сотрясение мозга и переломы — обычная цена за звание чемпиона. В эксклюзивном интервью спортсмен рассказал, как «дать леща» так, чтобы отправить оппонента в нокаут, и что заставляет его заниматься таким необычным видом спорта.

Наш корреспондент посетил тренировку спортсмена и увидел своими глазами обладателя самого большого бицепса страны. Не верите? Тогда вам сюда по ссылке. Мы уверены, что этот силач не оставит вас равнодушным.

В спортивной гимнастике Челябинска зажглась новая звезда — Семен Калистратов уже является семикратным победителем первенства России, но его главная победа ждет впереди. Именно поэтому все свои медали и кубки он прячет в шкафу для того, чтобы «не было ощущения, что я уже все завоевал».

А еще спортсмен на отлично учится в школе, выиграл региональный чемпионат по шахматам, увлекается скоростной сборкой кубика Рубика и уже сейчас размышляет над выбором будущей профессии.

Все это круто, но Семен Калистратов приятно удивил нашего корреспондента другим. Чем — узнаете, если прочитаете полностью текст об этом симпатичном и амбициозном молодом человеке.

2500 метров под ногами и около 10 секунд свободного падения со скоростью в 190 километров в час — это вам не на американских горках покататься. Куда экстремальнее получатся прыжки с парашютом, которые можно совершить в тандеме с опытным инструктором на калачевском аэродроме в Челябинской области.

В День парашютиста рассказываем об этом драйвовом увлечении и виде спорта, которые может позволить себе каждый, если у него на это есть сила духа и нет медицинских противопоказаний. Готовы к полету? Тогда залетайте сюда по ссылке.

P. S. Наш корреспондент настолько проникся историей парашютистов, что теперь сам горит желанием впервые в жизни попробовать отправиться в полет. И планирует теперь прыгнуть с парашютом в следующем году. Желаем и вам реализовать цели и в 2026-м, осуществить свои мечты. Надеемся, что какая-либо из этих историй вдохновит вас на подвиги.

P. P. S. Если вам этого мало и хочется еще интересных историй, вот заголовки материалов и ссылки на публикации, которые не вошли в нашу подборку. Приятного прочтения!

Бомбоубежище стало домом для челябинской команды по страйкболу

Заброшенное когда-то бомбоубежище в центре Челябинска обрело новую жизнь после того, как сюда переехали ребята, увлекающиеся страйкболом — спортивно-тактическим видом спорта. В клубе «Бункер74» сформировалась команда, которая теперь успешно выступает на всероссийских соревнованиях, занимает призовые места. Накануне парни громко заявили о себе, выиграв статусный турнир в Екатеринбурге. Наши корреспонденты побывали в гостях у ребят на тренировке и узнали, чем их так заинтересовал этот военно-прикладной вид спорта.



«Скользкая» работа: челябинский ледовар рассказал, как варить идеальный лед

Для того чтобы залить трехсантиметровый слой льда в челябинском дворце спорта «Уральская молния», нужно 380 000 литров воды. Она должна быть идеальной по составу, без примесей и солей. Технология производства и заливки льда — трудоемкий процесс, который специалисты осваивают годами. Дмитрий Сметанин работает начальником отдела подготовки льда в ЛД «Уральская молния» почти 20 лет. В свой профессиональный праздник он поделился секретами того, как приготовить ровный лед, который одинаково будет подходить как спортсменам, так и любителям массового катания на коньках.



Танцевал хака, обидел японцев — все, что нужно знать о новом министре спорта

Челябинский бадминтонист Владимир Иванов 11 февраля возглавил региональный минспорт. Титулованный спортсмен три раза становился участником Олимпийских игр, одержал историческую победу на чемпионате Европы, выиграл крупнейший международный турнир в Англии... Иностранные эксперты прозвали его «Русский Смеш» — за сильнейший удар в бадминтоне. Удивительная карьера и факты биографии нового министра спорта Челябинской области — в материале корреспондента ИА «Первое областное».

Ксения Хайрулина: «В детстве собирала игрушечных лошадок, теперь в восторге от настоящих»

А вы знаете, что заниматься конным спортом — удовольствие очень дорогое? Лишь содержание скакуна в деннике обходится коневоду в 60–90 тысяч рублей в месяц. Можете себе представить, какова цена хорошей породистой спортивной лошади? Несколько сотен миллионов рублей! Об этом и многом другом мы пообщались с челябинской спортсменкой, одним из лидеров национальной сборной Ксенией Хайрулиной. Публикуем ее рассказ от первого лица.



«Даже после тысячи прыжков испытываю страх, когда стою на трамплине» — Григорий Иванов

Челябинскому спортсмену Григорию Иванову 24 года, из них 17 он занимается прыжками в воду. Сейчас он — один из лидеров национальной команды, неоднократно становился победителем и призером чемпионатов России. За годы тренировок он совершил более тысячи прыжков, но говорит, что даже сейчас, выходя на трамплин, все равно испытывает небольшой страх. В интервью нашему корреспонденту он рассказал о том, что его заставляет так долго оставаться в спорте, о любви к хоккейному клубу «Трактор» и почему большую роль в его успехах сыграл... Евгений Кузнецов.



Взял трофей — можно и жениться: две любви дзюдоиста Егора Малкина

Челябинский дзюдоист — скромный парень. Настолько, что долгое время не мог решиться сделать понравившейся девушке предложение. На такой шаг он решился после того, как завоевал несколько трофеев. А еще, сам того не зная, вызвал симпатию у своей будущей тещи. Теперь у 21 летнего спортсмена есть надежный тыл и хорошие перспективы стать одним из лидеров сборной России. Необычная лавстори челябинской семьи — в нашем эксклюзивном материале.

Челябинская спортсменка бьет соперниц за шахматной доской и на ринге

Челябинка Виолетта Шнайдер занимается шахматами с четырехлетнего возраста. Более 20 лет она ставила соперникам шах и мат, стала успешным тренером и блогером. Но в этом году решила надеть перчатки и выйти на боксерский ринг. Теперь она одна из самых перспективных спортсменок Челябинской области в шахбоксе. Зачем ей это нужно и как еще планирует себя проявить девушка — узнавал наш корреспондент.

«Если надо, могу и ногой топнуть» — мама челябинского баскетбола о работе в мужском клубе

Ольгу Алейникову в Челябинске знают как «маму баскетбола». Ей самой лестно слышать такой эпитет в свой адрес. Она пришла в мужской вид спорта без профильного опыта. Но нашла себя в нем — привнесла в работу организации свои идеи, перезагрузила работу клуба «ЧБК». В эксклюзивном интервью нашему корреспонденту Ольга Алейникова рассказала о том, как иногда выступает «волнорезом» между сотрудниками клуба и его руководителем, о своей суперсиле и умении «говорить на разных языках», а также о женских хитростях в общении с баскетбольными боссами и о том, как смеялся весь офис клуба над ее проектом «Women’s лига».

Челябинские врачи поставили на ноги конькобежку после сложнейшей операции на мениске

Одно неверное движение на тренировке — и карьера под угрозой. Так могла бы закончиться история конькобежки Софьи Тетерятниковой. Разрыв крестообразных связок и мениска, дорогие операции, долгое восстановление и никаких гарантий. Казалось, путь в спорт закрыт. Но ее спасение пришло из Челябинска! Врачи ЧОКБ провели сложнейшую операцию, используя уникальную «прошивалку» для мениска, и помогли Софье не просто встать на ноги, а вернуться к тренировкам. Эта история о том, что даже в самой сложной ситуации есть надежда, а современная медицина и профессионализм творят чудеса.

От грунтовки до красной дорожки — как менялся Парижский полумарафон в Челябинской области

В этом году Парижский полумарафон в Челябинской области провели в 9-й раз. За недолгий промежуток времени он стал брендом региона, который ежегодно собирает более 5 тысяч зрителей и участников забегов. А когда-то, в 2016-м, он состоялся в первый раз. По ухабистой дороге, ямам и лужам тогда пробежали 240 любителей бега. Наш корреспондент поднял фотоархивы, чтобы показать в сравнении, какой большой путь прошел легкоатлетический забег в селе Париж, прежде чем стать визитной карточкой Челябинской области.

Фото: Олег Каргаполов, Дмитрий Сопильняк, Алексей Журавлев, Андрей Ткаченко, Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).